FAR | M. Loudyi reçoit le Sous-Secrétaire Adjoint à la guerre des États-Unis d’Amérique, chargé des Affaires africaines

13/01/2026

Sur Hautes Instructions de Sa Majesté le Roi, Chef Suprême et Chef d’Etat-Major Général des Forces Armées Royales, le Général de Corps d’Armée Mohammed Berrid, Inspecteur Général des FAR et Commandant la Zone Sud, a reçu, lundi au siège de l’État-Major Général des FAR, M. Bryan J. Ellis, Sous-Secrétaire Adjoint à la guerre des États-Unis d’Amérique (ASW) , chargé des Affaires africaines, en visite au Royaume du Maroc du 11 au 13 janvier, accompagné d’une délégation officielle de haut niveau.

L’Inspecteur Général des FAR et le Sous-Secrétaire Adjoint à la guerre des États-Unis d’Amérique, chargé des Affaires africaines ont principalement abordé les sujets et axes de coopération militaire qui seront examinés lors de la prochaine Réunion du Comité Consultatif de Défense, qui aura lieu en 2026 à Washington DC, indique un communiqué de l’Etat-Major Général des Forces Armées Royales.

