Demi-finale CAN 2025 | Maroc vs Nigeria, un duel au sommet pour une place en finale

Le Maroc et le Nigeria s’apprêtent à s’affronter dans un duel au sommet, mercredi au stade Prince Moulay Abdellah (21h00), pour le compte des demi-finales de la Coupe d’Afrique des nation (CAN), avec en ligne de mire une qualification à la finale de cette prestigieuse compétition continentale et un pas de plus vers le sacre ultime.

Les Lions de l’Atlas, tombeurs du Cameroun (2-0) aux quarts de finale avec l’art et la manière, entameront ce face à face avec ambition et détermination pour décrocher le titre qui leur échappe depuis 1976.

Menés par un Brahim Diaz prolifique tout au long de la compétition avec 5 buts en autant de matchs et une confortable assise sur le fauteuil de leader des buteurs de cette édition, les hommes de Walid Regragui, ayant assuré une montée notable au classement mondial de la FIFA suite à leur qualification aux demi-finales, sont appelés à confirmer leur bonne performance et leur maîtrise face à une équipe du Nigeria redoutable.

En effet, face à l’Algérie, les Super Eagles ont montré leur capacité à étaler un jeu offensif efficace et une aisance de marquer qui mettra sans doute la défense marocaine à rude épreuve.

Bardés de ses valeurs sûres, à l’instar de Osimhen, Lookman et Adams, le Nigeria entamera ce match avec confiance, tout comme le Maroc, ce qui augure un match âprement disputé qui se jouera sur les détails pour faire la différence de part et d’autre.

Le Nigeria sera, par ailleurs, privé de son capitaine et pilier Wilfred Ndidi pour la demi-finale face au Maroc à la suite d’un second carton jaune reçu face à l’Algérie aux quarts et un premier aux 8es de finale contre le Mozambique.

Côté histoire, il s’agit de la deuxième confrontation entre les deux sélections en demi-finale d’une CAN, dont la première remonte à 1980, lors de l’édition organisée au Nigeria, remportée par le pays hôte (1-0) à Lagos.

Les Lions de l’Atlas et les Super Eagles s’étaient croisés en phase de groupes lors de la CAN 2000, coorganisée par le Nigeria et le Ghana, avec une victoire nigériane (2-0), alors que la dernière rencontre en date entre les deux nations remonte à la CAN 2004 en Tunisie.

Pour les Lions de l’Atlas, reproduire l’intensité affichée face au Cameroun sera la clé pour calmer les ardeurs offensives des Nigérians, ainsi que l’agressivité sur le porteur de ballon et le volume de courses qui permettent de créer des espaces pour être dangereux et aussi à fermer ces espaces pour mettre un terme aux assauts adverses.

Cette affiche de prestige a mené le sélectionneur national, Walid Regragui de souligner, vendredi dernier en conférence de presse après la victoire face au Cameroun qu’”un autre match, encore une fois historique, nous attend en demi-finale”, affirmant toutefois que le Maroc est désormais “là où il doit être” après 22 ans d’absence de ce stade de la compétition.

Une présence méritée qui donnera sans doute aux Lions de l’Atlas, et à leurs fidèles supporters, l’élan nécessaire pour signer une nouvelle victoire et se rapprocher d’avantage du sacre ultime.

