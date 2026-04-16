États-Unis | L’Iran a accepté de céder son uranium enrichi, annonce Donald Trump

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Le président américain, Donald Trump, a annoncé jeudi que l’Iran a accepté de céder son uranium enrichi, l’une des exigences des Etats-Unis pour aboutir à un accord avec Téhéran mettant fin à la guerre.

“Ils ont accepté de nous rendre la poussière nucléaire”, a déclaré le président américain lors d’un échange avec la presse à la Maison Blanche.

Le chef de l’exécutif américain a estimé qu’”il y a de très bonnes chances” que les Etats-Unis et l’Iran parviennent à un accord.

Evoquant le cessez-le-feu de dix jours annoncé jeudi entre le Liban et Israël, Donald Trump a fait savoir qu’il comprendrait le Hezbollah, le président américain se disant “confiant” que le mouvement pro-iranien respectera ce cessez-le-feu.

Plus tôt dans la journée, le président Trump avait annoncé qu’Israël et le Liban s’étaient mis d’accord sur un cessez-le-feu et qu’il allait inviter les dirigeants des deux pays à la Maison Blanche.

Mercredi, la porte-parole de la Maison Blanche, Karoline Leavitt, avait déclaré que les Etats-Unis sont “optimistes” quant à la perspective d’un accord avec l’Iran mettant fin à la guerre.

La veille, le président Donald Trump avait annoncé qu’un deuxième round de négociations avec l’Iran pourrait avoir lieu au Pakistan “au cours des deux prochains jours”.

Dans le cadre des négociations entre les deux parties, la proposition américaine insiste sur l’uranium enrichi iranien, les missiles balistiques, l’allègement des sanctions et la réouverture du détroit d’Ormuz. Quant au plan iranien, il exige notamment le contrôle du détroit, avec un péage pour les navires l’empruntant, la fin des opérations militaires dans l’ensemble de la région et la levée des sanctions.

LR/MAP