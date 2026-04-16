Mme Kallas qualifie de riche, multidimensionnel et privilégié le partenariat entre le Maroc et l’UE

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La Haute Représentante de l’Union Européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité et Vice-présidente de la Commission européenne, Kaja Kallas, a qualifié, jeudi, le partenariat entre l’UE et le Maroc de “riche, multidimensionnel et privilégié”, saluant une relation “forgée depuis plus d’un demi-siècle de coopération étroite et de confiance mutuelle”.

Dans un Communiqué conjoint publié à l’issue de sa rencontre à Rabat avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, la responsable européenne a souligné “la profondeur, le dynamisme et l’importance stratégique” de ce partenariat, réaffirmant la volonté partagée de consolider “cette relation stratégique entre égaux”.

Mme Kallas a également mis en lumière les perspectives d’avenir de cette coopération d’exception, notant que les deux parties ont convenu de finaliser en temps utile un “partenariat stratégique et global” qui portera les relations bilatérales à un niveau supérieur.

Dans cet esprit, l’UE et le Maroc ont convenu de renforcer le cycle des réunions institutionnelles dans le cadre de l’accord d’association, afin d’assurer continuité et prévisibilité à leur coopération.

Par ailleurs, les deux parties ont échangé sur les crises régionales et internationales, notamment la guerre en Iran, la situation à Gaza et en Cisjordanie, l’Ukraine et la région du Sahel, réaffirmant leur attachement commun à un ordre international fondé sur les règles et le multilatéralisme effectif.

Cette visite à Rabat, première du genre pour la haute responsable européenne, témoigne de la considération croissante de l’UE pour le rôle clé du Maroc sous la conduite de Sa Majesté le Roi, ainsi que de la convergence de vues entre les deux partenaires pour bâtir un avenir commun fondé sur le respect, la confiance et une ambition partagée au service des citoyens européens et marocains.

LR/MAP