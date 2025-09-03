SM le Roi présidera jeudi une veillée religieuse à l’occasion de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif

Par Le Reporter.ma 03/09/2025 À la Une, Actualités Laisser un commentaire

SM le Roi présidera jeudi une veillée religieuse à l’occasion de l’Aïd Al-Mawlid Annabaoui Acharif

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera jeudi à la mosquée Hassan à Rabat, une veillée religieuse en commémoration de l’Aid Al-Mawlid Annabaoui Acharif, annonce un communiqué du Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie.

Voici la traduction de ce communiqué:

“Le Ministère de la Maison Royale, du Protocole et de la Chancellerie annonce que Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, que Dieu L’assiste, présidera une veillée religieuse en commémoration de l’Aid Al-Mawlid Annabaoui Acharif, à la mosquée Hassan à Rabat, et ce à partir de 18H00 de demain jeudi 11 Rabii-Ier 1447 de l’Hégire, correspondant au 04 septembre 2025”.

LR/MAP

Tags

,
,
,

Voir aussi

SM le Roi félicite la sélection nationale de football des joueurs locaux vainqueurs du CHAN 2024

SM le Roi félicite la sélection nationale de football des joueurs locaux vainqueurs du CHAN 2024

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de félicitations aux membres de …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2025 | Tous droits réservés lereporter.ma