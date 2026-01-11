SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside le dîner de gala diplomatique annuel de bienfaisance à Rabat

Partager Facebook

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, dimanche à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé à l’initiative de la Fondation diplomatique et en partenariat avec l’ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite.

Placé sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ce dîner de Gala diplomatique, qui rassemble de généreux mécènes autour du corps diplomatique étranger accrédité au Maroc, est devenu un rendez-vous annuel initié par la Fondation diplomatique et les ambassades étrangères à Rabat en faveur des populations démunies.

Cette initiative, qui connait la participation de diplomates, d’hommes d’affaires et d’artistes, a pour vocation la collecte de fonds devant contribuer à l’action sociale au Maroc, à travers le financement de nombreux projets associatifs, notamment en matière de protection de l’enfance, de promotion des conditions de la femme rurale, de renforcement des capacités des jeunes filles et d’appui aux jeunes.

Ce dîner de Gala a été ponctué par la présentation d’une vidéo rétrospective retraçant les dix années de la Présidence effective par SAR la Princesse Lalla Hasnaa de cet événement et mettant en avant la mobilisation du corps diplomatique au profit de cette noble cause.

Dans une allocution de circonstance, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite accrédité à Rabat, M. Sami Bin Abdullah Bin Othman Al-Saleh, a salué l’engagement constant de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, son dévouement exemplaire et son soutien indéfectible aux nobles initiatives caritatives et aux actions humanitaires d’intérêt général.

M. Sami Bin Abdullah Bin Othman Al-Saleh a exprimé, à cette occasion, “au nom de nous tous, notre profonde gratitude et notre sincère reconnaissance pour les multiples formes de solidarité, de bienveillance et d’appui” que Son Altesse Royale ne cesse d’apporter, ainsi que pour les efforts remarquables qu’elle déploie en faveur du bénévolat et de l’action humanitaire.

Le diplomate saoudien a, en outre, souligné que cet événement caritatif, organisé cette année en partenariat entre l’Ambassade du Royaume d’Arabie Saoudite et la Fondation diplomatique, traduit la solidité des relations bilatérales et la profondeur des liens fraternels qui unissent le Royaume d’Arabie Saoudite et le Royaume du Maroc frère.

Cet événement illustre également la coopération étroite entre les deux pays dans divers domaines, conformément aux Hautes Orientations des sages dirigeants des deux pays frères, a-t-il affirmé.

Et d’ajouter que le Serviteur des Deux Saintes Mosquées, SM le Roi Salmane Bin Abdulaziz, et SAR le Prince Mohammed Bin Salman, Prince Héritier et Président du Conseil des ministres, que Dieu les protège, entretiennent des relations fraternelles profondes et sincères avec leur frère, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste.

Les relations privilégiées entre les deux pays frères reposent sur une histoire ancienne et solidement enracinée, a poursuivi M. Sami Bin Abdullah Bin Othman Al-Saleh, notant qu’elles témoignent des efforts constants déployés par les deux Leaderships afin de les hisser à des niveaux toujours plus élevés de coopération stratégique, en vue d’instaurer un partenariat avancé et durable, à la hauteur des aspirations légitimes des deux peuples frères.

De son côté, le président de la Fondation diplomatique, M. Abdelati Habek, a tenu à exprimer à Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa ses sincères remerciements pour son soutien constant et pour la sollicitude exceptionnelle qu’elle accorde à cet événement annuel.

“Votre présence parmi nous, Altesse Royale, est une source de fierté et d’honneur pour nous tous. Elle valorise l’action humanitaire et s’inscrit en parfaite harmonie avec la marche de l’œuvre humanitaire grandiose conduite par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, ainsi qu’avec les efforts louables et sérieux que Votre Altesse déploie dans ce domaine”, a-t-il affirmé.

M. Habek a, de même, indiqué que “cette initiative et cette tradition caritative annuelle sont l’occasion pour nous d’exprimer nos remerciements et notre gratitude à Sa Majesté le Roi, que Dieu Le glorifie, pour Son encouragement envers de telles initiatives solidaires et humanitaires, et pour Sa Volonté constante de soutenir les pauvres et les nécessiteux”.

Par la suite, l’Écu du Gala diplomatique 2026 a été remis à SAR la Princesse Lalla Hasnaa, qui avait posé à cette occasion pour une photo-souvenir avec les membres du comité de la Fondation diplomatique.

À son arrivée, Son Altesse Royale a passé en revue une section des Forces Auxiliaires qui rendait les honneurs, avant d’être saluée par la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Mme Naima Ben Yahya, l’ambassadeur du Royaume d’Arabie Saoudite accrédité à Rabat, M. Sami Bin Abdullah Bin Othman Al-Saleh, le wali de la région de Rabat-Salé-Kénitra, gouverneur de la préfecture de Rabat, M. Mohamed Yacoubi, le président du Conseil régional, M. Rachid El Abdi, la présidente du Conseil communal de la ville de Rabat, Mme Fatiha El Moudni, le président du Conseil préfectoral de Rabat, M. Abdelaziz Derouich, le président de la Fondation diplomatique, M. Abdelati Habek, ainsi que par les membres du comité de la Fondation diplomatique.

LR/MAP