Cordoue | Le Maroc élu à la présidence du Conseil Oléicole International (COI) pour 2026

Le Royaume du Maroc a été élu, jeudi à Cordoue, à la présidence du Conseil Oléicole International (COI) pour l’année 2026, lors de la 122ᵉ session de cette instance.

Cette élection illustre le rôle central de l’oléiculture au Maroc, l’un des onze pays fondateurs du COI, qui y joue un rôle historique et constant aux côtés des États membres représentant 94 % de la production mondiale d’olives.

Créé en 1959 à Madrid sous les auspices des Nations Unies, le Conseil Oléicole International est la seule organisation intergouvernementale consacrée à l’huile d’olive et aux olives de table.

La 122ᵉ session du Conseil a été marquée par l’adoption de la Déclaration de Cordoue, établissant une vision commune pour une oléiculture durable à l’échelle mondiale. Adoptée par les ministres de l’Agriculture et les organisations internationales partenaires, cette Déclaration traduit un engagement collectif en faveur de la promotion, de la modernisation et du renforcement de la résilience du secteur oléicole.

Par ce texte, les pays signataires réaffirment l’importance stratégique de l’olivier, arbre millénaire et symbole universel de paix, de sagesse et de civilisation. Ils mettent également en avant son rôle crucial dans la sécurité alimentaire, la santé humaine, la préservation de la biodiversité, la lutte contre la désertification et l’atténuation des effets du changement climatique.

Lors de sa 122ᵉ session, le COI a mis en avant son rôle stratégique pour soutenir la filière, renforcer la durabilité et garantir la qualité des produits. Les membres ont examiné plusieurs initiatives prioritaires : développement d’un outil de bilan carbone des oliveraies, promotion du COI au Brésil, mise à jour du tableau de bord statistique et amélioration des normes de qualité et méthodes d’analyse.

LR/MAP