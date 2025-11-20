Cordoue | El Bouari souligne le rôle central de l’oléiculture dans le modèle agricole national

Partager Facebook

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, a souligné jeudi à Cordoue le rôle central de l’oléiculture dans le modèle agricole marocain et sa contribution au développement durable.

Intervenant lors de la 122e session du Conseil Oléicole International (COI), le ministre a rappelé que la filière représente 65 % de la sole arboricole nationale, soit plus de 1,2 million d’hectares, et génère chaque année plus de 51 millions de journées de travail. Elle assure près de 19 % des besoins nationaux en huiles alimentaires et contribue à hauteur de 2,1 milliards de dirhams par an à la balance commerciale.

Le Maroc, puissance oléicole historique, s’engage pleinement à valoriser la dimension universelle de l’olivier, a-t-il affirmé, soulignant la contribution de la filière à la sécurité alimentaire, au bien-être des communautés rurales et à la promotion de régimes alimentaires sains.

Le ministre a également mis en avant les progrès réalisés dans ce domaine grâce au Plan Maroc Vert, qui ont permis une modernisation notable de la filière, une amélioration de la qualité et une dynamique de valorisation de la production. La stratégie Génération Green 2020–2030 a consolidé ces acquis en plaçant l’élément humain, la durabilité et la compétitivité au cœur du développement oléicole, a-t-il dit.

M. Bouari a insisté dans ce cadre sur la responsabilité collective de promouvoir l’huile d’olive dans les politiques de santé et de nutrition, de soutenir l’innovation et de renforcer la coopération technique internationale, notamment pour l’adaptation au changement climatique.

Et de relever que par l’adoption de la Déclaration de Cordoue, le Maroc confirme sa volonté de soutenir des politiques publiques ambitieuses en faveur d’une oléiculture durable et résiliente, notant que le Royaume réaffirme son engagement à renforcer la recherche et l’innovation, à favoriser la coopération scientifique, à assurer une gestion durable des ressources naturelles et à garantir la qualité, la transparence et la compétitivité des produits oléicoles sur les marchés internationaux.

La Déclaration encourage également la diffusion des connaissances scientifiques sur les bienfaits nutritionnels et environnementaux de l’huile d’olive et des olives de table, a-t-il ajouté.

“Le Maroc réaffirme ainsi sa détermination à contribuer activement à un avenir prospère pour l’oléiculture mondiale, dans un esprit de solidarité, de durabilité et de coopération entre les nations”, a conclu le ministre.

Organisée à l’occasion de la Journée mondiale de l’olivier, la 122e session du COI a réuni des délégations de 31 pays membres, pour débattre de l’avenir de la filière à un moment charnière pour un secteur connaissant une forte reprise de la production et de la consommation mondiales.

Créé en 1959 à Madrid sous les auspices des Nations Unies, le Conseil Oléicole International est la seule organisation intergouvernementale dédiée à l’huile d’olive et aux olives de table.

LR/MAP