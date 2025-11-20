Dakhla | Ouverture de la première édition du forum “Dakhla Africa Logistics”

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Les travaux de la première édition du forum “Dakhla Africa Logistics”, visant à accélérer l’intégration économique africaine par la logistique, se sont ouverts, jeudi à Dakhla, en présence d’un parterre d’acteurs du transport, de la logistique, du commerce extérieur et de l’investissement.

Initié par la Chambre de commerce, d’industrie et de services de la région Dakhla-Oued Eddahab, en coordination avec le Conseil régional, ce forum, placé sous le thème “Une Afrique connectée, durable et souveraine”, ambitionne de positionner Dakhla comme un pôle logistique stratégique de la connectivité afro-atlantique.

Cette première édition, axée sur l’intégration continentale et la durabilité, réunit les principaux acteurs publics et privés avec l’objectif de faire de Dakhla un point de convergence des corridors reliant l’Atlantique, le Sahel et l’espace euro-méditerranéen.

Dans une allocution à cette occasion, le président du Conseil de la région Dakhla-Oued Eddahab, El Khattat Yanja, a souligné que le développement du continent passe par une meilleure maîtrise des flux logistiques, rappelant que les échanges intra-africains ne dépassent pas 15 % du commerce continental, un niveau freiné par le manque d’interconnexions et des coûts logistiques élevés.

M. Yanja a mis en avant la dynamique engagée dans les provinces du Sud sous l’impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, notamment à travers le port Dakhla Atlantique, qui fera de la région un hub afro-atlantique, renforçant sa connectivité maritime tout en soutenant le développement des énergies renouvelables et de l’hydrogène vert.

Pour sa part, l’envoyé spécial du président du Liberia, Kouyateh Sheikh Al Moustapha, a rappelé que la logistique est désormais un levier essentiel pour accélérer l’intégration économique africaine, notant que la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine exige des infrastructures capable de faciliter les échanges, de réduire les obstacles et de connecter efficacement les territoires du continent.

Il a également salué les projets structurants lancés au Maroc, notamment le port Dakhla Atlantique, présenté comme un futur hub majeur pour le commerce et la connectivité atlantique, notant que ces initiatives renforceront les échanges, soutiendront l’investissement et contribueront à une meilleure intégration régionale.

De son côté, le président de la Chambre de commerce, d’industrie et de services de Dakhla-Oued Eddahab, Mohamed Habate Michane, a insisté sur la nécessité de moderniser les procédures logistiques à l’échelle du continent, en particulier à travers la digitalisation et l’interopérabilité des systèmes de transport.

La présidente déléguée de l’association marocaine pour la logistique (AMLOG), Sanaa Hassini, a, quant à elle, souligné que la Vision Royale place l’Afrique Atlantique au centre d’une nouvelle dynamique de stabilité et de prospérité, rappelant que la réorganisation des chaînes de valeur mondiales renforce l’importance de développer des corridors logistiques intégrés, capables d’améliorer la connectivité du continent et de soutenir sa souveraineté économique.

S’inscrivant dans la dynamique impulsée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ce forum de deux jours vise, selon les organisateurs, à faire des provinces du Sud un modèle de développement intégré et un trait d’union entre le Maroc et son environnement africain.

Lors de cette première édition, les échanges vont porter sur la facilitation des échanges commerciaux, le développement des corridors transsahariens, l’accès des pays enclavés à l’Atlantique, l’intégration des zones logistiques et portuaires avec un focus sur le futur Port Dakhla Atlantique, ainsi que la digitalisation, la décarbonation du transport et la logistique verte.

LR/MAP