CAN féminine – Maroc-Sénégal | Des préparatifs focalisant sur le volet défensif (Jorge Vilda)

Les préparatifs de la sélection marocaine en prévision du match contre le Sénégal, pour le compte de la 3è et dernière journée du groupe A de la Coupe d’Afrique des nations féminine de football (CAN), portent essentiellement sur le volet défensif, a indiqué, vendredi à Rabat, le coach Jorge Vilda.

S’exprimant en conférence de presse d’avant match, Vilda a souligné que les préparatifs à cette rencontre, prévue samedi au stade Olympique de Rabat (20h00), se passent dans de bonnes conditions, en particulier sur le volet défensif, ajoutant qu’il y a eu du travail visant à combler les lacunes défensives constatées lors des matchs contre la Zambie et la RD Congo.

Il a indiqué que l’équipe du Sénégal est un adversaire solide et possède des atouts tels que la cohésion, la vitesse et la capacité à exploiter les coups de pied arrêtés, ce qui lui a permis de poser de nombreux problèmes à la Zambie au deuxième tour, précisant que l’équipe nationale s’est bien préparée pour arracher la victoire et livrer une performance à la hauteur des attentes.

«L’équipe nationale féminine gère les matchs au fur et à mesure et vise la victoire face au Sénégal afin de terminer en tête du groupe », a-t-il fait remarquer, ajoutant que les Lionnes de l’Atlas «ont connu des difficultés face à la Zambie et à la RD Congo, mais qu’elles ont réussi à revenir au score lors de ces deux matchs».

La joueuse de l’équipe nationale, Sakina Ouzraoui a, de son côté, noté que le match amical précédent entre les deux équipes, qui a vu une victoire éclatante du Maroc (7-0), est différent du match officiel de samedi, estimant que le Sénégal dispose d’une équipe organisée, dont le niveau s’est considérablement amélioré.

Elle a souligné que les joueuses de l’équipe nationale sont pleinement conscientes de la responsabilité qui leur incombe, précisant que l’équipe nationale s’est bien préparée pour corriger toute lacune défensive lors de dernier match de la phase de groupes.

Pour sa part, le sélectionneur du Sénégal, Mame Moussa Cissé a indiqué que son équipe est prête à dérouler sa meilleure prestation contre le Maroc, ajoutant qu’elle s’est préparée physiquement et mentalement pour obtenir un résultat positif pour se qualifier aux quarts de finale.

Il a affirmé que l’équipe du Sénégal a retrouvé ses capacités physiques après le match contre la Zambie, perdu 3 à 2, estimant que «l’effectif est prêt à faire des sacrifices physiques malgré la force de l’équipe nationale marocaine, qui sera soutenue par un large public».

Le Maroc occupe la première place du groupe A avec quatre unités, exæquo avec la Zambie, suivis du Sénégal (3 pts) et de la RD Congo (0 pt).

