Tournoi UNAF | Victoire de l’équipe nationale du Maroc U17 de football face à l’Égypte (2-1)

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L’équipe nationale du Maroc U17 de football s’est imposée face à son homologue égyptienne sur le score de 2 buts à 1, lundi à Benghazi en Libye, en match de la 3e journée du tournoi de l’Union nord-africaine de football (UNAF), qualificatif à la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de la catégorie.

Les Lionceaux de l’Atlas ont ouvert le score par le biais de Nadir Lougmani (24e), avant que Alaa Adel n’égalise à la 41e minute de jeu. Adnan El Boujjoufi a inscrit le but de la victoire du Maroc (85e).

Les protégés du sélectionneur portugais Tiago Lima Pereira signent un parcours sans faute lors de ce tournoi en battant la Tunisie par 2 buts à 0 pour le compte de la première journée, avant de dominer l’Algérie sur le score de 3 buts à 0.

Les Lionceaux de l’Atlas occupent la première place avec 9 points, suivis de l’Egypte, la Tunisie et l’Algérie (3 pts chacune) et la Libye (0 pt).

Lors de la 4e et dernière journée, le Maroc croisera le fer avec la Libye le 5 avril.

Les trois premières équipes au classement du tournoi de l’UNAF décrocheront leur billet pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN).

LR/MAP