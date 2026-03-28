Match amical | La sélection marocaine de football se neutralise face à l’Équateur (1-1)

La sélection marocaine de football a fait match nul face à son homologue équatorienne (1-1), vendredi soir lors d’une rencontre amicale disputée au Stade Riyadh Air Metropolitano à Madrid.
Les Equatoriens ont ouvert le score par John Yeboah à la 48è. Neil El Aynaoui a égalisé en faveur des Lions de l’Atlas à la 88è minute du jeu.
Les hommes de Mohamed Ouahbi disputeront une seconde rencontre amicale face au Paraguay le 31 mars au stade Bollaert-Delelis de Lens.
Ces deux rencontres s’inscrivent dans le cadre des préparatifs des Lions de l’Atlas pour la Coupe du Monde 2026.
LR/MAP