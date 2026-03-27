Tournoi UNAF U17 2026 | Victoire du Maroc face à l’Algérie trois buts à zéro (3-0)

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La Sélection Nationale U17 s’est imposée face à son homologue algérienne sur le score de trois buts à zéro (3-0), vendredi 27 mars 2026 au stade Ittihad Elaskari de Benghazi en Libye pour le compte de la deuxième journée du tournoi de l’Union Nord Africaine de Football (UNAF).

L’ouverture du score a été signée Mahmoud Noubli contre son camp (12e), avant que Rami Lougmani (43e) et Adam Boughazir n’ alourdissent le score.

La victoire de l’équipe du Maroc face à l’Algérie dans le tournoi UNAF U17 permet aux Lionceaux de l’Atlas de s’emparer de la tête du classement, dépassant les Algériens qui les devançaient jusqu’alors grâce à une meilleure différence de buts.

Les Marocains, tenants du titre, avaient lors de la journée inaugurale de ce tournoi le 24 mars, dominé la Tunisie (2-0). La sélection algérienne a, dans son premier match, battu l’équipe libyenne par 5 à 1.

Le Maroc affrontera l’Égypte lors de la 3e journée, le 30 mars, avant de clôturer sa participation face à la Libye, le 5 avril.

Trois sur les cinq équipes engagées dans ces éliminatoires se qualifieront pour la phase finale de la CAN U17 2026 qui aura lieu au Maroc du 25 avril au 15 mai 2026.

LR