CAN 2025 au Maroc | « Le début d’une ère » qui va continuer dans l’histoire (Fouzi Lekjaa)

Le président de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Fouzi Lekjaa, a assuré, mardi à Rabat, que la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), qui se tiendra du 21 décembre au 18 janvier prochains au Maroc, est le début d’un processus qui ne va pas s’arrêter au Mondial-2030 mais va continuer dans l’histoire.

« La CAN 2025 va certainement être une référence d’une manifestation sportive africaine de dimension mondiale. Elle ne sera pas seulement des matches joués dans les stades (…), mais ce sera un évènement majeur auquel toutes les forces vives du pays seront mobilisées derrière SM le Roi Mohammed VI pour faire de la CAN une véritable fête humaine et de rencontres civilisationnelles”, a souligné M. Lekjaa à l’occasion du lancement officiel de la campagne « Maroc, Terre de Football », une initiative majeure qui célébrera la passion du football et l’ambition d’un Royaume prêt à accueillir le monde.

« Le Maroc, terre de football et d’organisation des grands évènements, est et était toujours un carrefour civilisationnel qui a eu toujours la capacité d’unir les fibres civilisationnelles africaines, européennes, méditerranéennes, islamiques, arabes et amazighes », a-t-il soutenu, relevant que le football s’est greffé à travers l’histoire pour promouvoir ce brassage et cette richesse culturelle et historique du Royaume.

Il a noté, dans ce sens, qu’environ 15.000 volontaires, dont 1500 d’origine africaine, seront mobilisés lors de la CAN, ce qui dénote, a-t-il dit, l’engouement que suscitera la CAN Maroc-2025.

De son côté, le Directeur général de l’Office national Marocain de tourisme (ONMT), Achraf Fayda, a passé en revue le dispositif mis en place pour promouvoir le Maroc en tant que terre de football de manière à créer une synergie entre le sport et l’attractivité touristique.

Il a noté, à cet égard, que l’ONMT et la FRMF sont liés par une convention stratégique qui incarne l’union du football et du tourisme autour d’une ambition commune, estimant que l’objectif est de positionner le Maroc comme une destination touristique et sportive de référence à travers la CAN 2025.

Il a indiqué, à cette occasion, que des workshops B2B Afrique ont réuni des tour-opérateurs africains et des professionnels marocains du tourisme dans les villes de Rabat, Tanger, Casablanca, Marrakech et Agadir outre l’organisation de roadshows dans les principales capitales européennes de la diaspora.

M. Fayda a également mis en avant la stratégie mise en place en vue de faire du Royaume un hub aérien de la fête africaine, à la faveur d’un pont aérien renforcé, relevant que l’ONMT s’allie à ses grands partenaires internationaux pour transformer la passion du football en opportunité touristique outre la mobilisation des agences marocaines de voyage pour la promotion de la CAN.

Il a, en outre, fait remarquer qu’un partenariat a été conclu avec des influenceurs et créateurs de contenus des 24 pays participants à la CAN afin de promouvoir les six villes hôtes et mettre en avant les infrastructures et atouts touristiques du Royaume.

Pour sa part, le Secrétaire général de la Fédération internationale de football (FIFA), Mattias Grafström, a assuré que le Maroc n’est pas seulement une terre de football, mais de champions du monde U20.

« Le Maroc est une patrie où le football est une passion », a-t-il dit, notant que depuis de nombreuses années, le Royaume accueille des matches de sélections africaines ne disposant pas de stades homologués par la FIFA, ce qui démontre, une fois de plus, que le Maroc est un pays d’hospitalité.

Selon le SG de la FIFA, cette initiative qui met en jonction le tourisme et le foot est « magnifique » d’autant plus que ces deux secteurs font rêver tout le monde.

Même son de cloche chez le secrétaire général de la Confédération africaine de football (CAF), Véron Mosengo-Omba, qui a mis en avant les efforts déployés par le Maroc pour faire de l’édition 2025, la meilleure CAN de l’histoire, notant que « les indices sont déjà là ».

Dans ce contexte, le SG de la CAF a remercié Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour avoir mis à disposition du Maroc et de l’Afrique des installations sportives de classe mondiale.

La FRMF et l’ONMT ont scellé, en avril dernier, une convention stratégique autour d’une ambition commune, celle de faire rayonner l’image du Maroc à travers le football.

Le film qui accompagne cette campagne offre une vision raffinée et poétique du Royaume, où le sport se déploie comme un souffle vital, animant la vie quotidienne et révélant la passion qui unit tout un pays.

« Maroc, Terre de Football » sera diffusé simultanément dans plus de dix marchés internationaux en digital, via un film de 90 secondes et ses déclinaisons. Au Maroc, la campagne s’exprimera également en télévision, affichage, presse et radio, afin de partager largement cette célébration d’un pays dont la passion du football fait rayonner l’identité et l’hospitalité.

LR/MAP