Mondial U17 | Le Maroc file aux quarts de finale en battant le Mali (3-2)

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’équipe nationale du Maroc des moins de 17 ans s’est qualifiée aux quarts de finale de la Coupe du monde de football en battant son homologue malienne sur le score de 3 buts à 2, en match des 8es de finale disputé, mardi au terrain n° 7 de l’Aspire Zone à Doha.

Les buts des Lionceaux de l’Atlas ont été l’œuvre de Ziad Baha (29e) et Ismail El Aoud (45+11e, 66e), tandis que Raymond Bomba (45+6e, s.p) et Seydou Dembélé (90+6e) ont marqué pour le Mali.

Le Maroc affrontera le Brésil pour le compte des quarts de finale de cette compétition, vendredi à l’Aspire Zone à Doha.

LR/MAP