JO-Paris 2024 | SM le Roi félicite l’équipe nationale de football, médaillée de bronze

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé, jeudi, un message de félicitations aux membres de la sélection nationale de football après avoir remporté la médaille de Bronze du tournoi masculin comptant pour les Jeux Olympiques (Paris-2024).

Dans ce message, SM le Roi exprime aux membres de l’équipe nationale Ses chaleureuses félicitations pour avoir décroché la médaille de Bronze lors des Jeux Olympiques 2024 à Paris.

“Nous ne pouvons, devant cet exploit olympique, le premier du genre pour le football marocain, que saluer votre belle prestation tout au long de ce prestigieux tournoi, l’esprit élevé de compétitivité dont vous avez fait montre ainsi que votre patriotisme sincère qui s’est manifesté à travers votre ferme détermination à confirmer la place privilégiée et de choix qu’occupe désormais le football marocain sur les plans continental et international”, écrit le Souverain dans ce message.

Réitérant Ses sincères félicitations aux membres de la sélection nationale et à tous ceux ayant contribué à la réalisation de cet honorable exploit, SM le Roi souhaite aux membres de l’équipe marocaine davantage de distinction et plein de succès dans leur parcours sportif prometteur, les assurant de Sa Haute sollicitude et bienveillance.

LR/MAP