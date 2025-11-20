CAF Awards 2025 | Les stars du football africain rivalisent avec les meilleures du monde (Infantino)

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a indiqué, mercredi soir à Rabat, que le football africain n’a rien à envier au meilleur du football mondial.

Les meilleurs joueurs et clubs d’Afrique figurent également parmi les meilleurs au monde, a souligné M. Infantino qui s’exprimait à l’occasion de la cérémonie des CAF Awards, tenue à Rabat.

Dans ce sens, le patron de la FIFA a salué les progrès considérables réalisés par les pays du continent africain, dont le Maroc, en matière d’infrastructures et de développement.

Le président de la plus haute instance footballistique mondiale a également exprimé sa joie de se rendre au Royaume du Maroc, terre des champions du monde des moins de 20 ans.

Au titre de l’année 2025, la CAF a récompensé l’équipe marocaine des moins de 20 ans en lui décernant le prix de la meilleure équipe africaine, Achraf Hakimi (meilleur joueur), Yassine Bounou (meilleur gardien), Ghizlaine Chebbak (meilleure joueuse), Othman Maamma (meilleur jeune joueur) et Doha Madani (meilleure jeune joueuse).

LR/MAP