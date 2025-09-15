Doha | Le Prince Moulay Rachid représente SM le Roi au Sommet arabo-islamique d’urgence

Par Le Reporter.ma 15/09/2025

SAR le Prince Moulay Rachid est arrivé, lundi à Doha, pour représenter Sa Majesté le Roi Mohammed VI aux travaux du sommet arabo-islamique d’urgence qu’abrite l’État du Qatar.

À son arrivée à l’aéroport international Hamad, SAR le Prince Moulay Rachid a été accueilli par Cheikh Saoud Bin Abdulrahman Bin Hassan Al Thani, vice-Premier ministre et ministre d’État aux Affaires de la Défense du Qatar.

SAR le Prince Moulay Rachid a été également salué par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, l’ambassadeur de Sa Majesté le Roi à Doha, Mohamed Setri, ainsi que par les membres de l’ambassade du Maroc au Qatar.

LR/MAP

 

