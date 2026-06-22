Bayer Maroc | Des solutions durables pour optimiser la performance des exploitations céréalières

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Bayer Maroc a illustré, à travers une visite de terrain dans le Gharb, des solutions combinant protection des cultures et pratiques agricoles durables pour améliorer la performance des exploitations céréalières.

“Bayer Maroc a organisé une visite de terrain au sein d’une exploitation céréalière dans la région du Gharb, à Had Kourt (Sidi Kacem), afin d’illustrer, au plus près des réalités agricoles, la manière dont ses solutions et son accompagnement contribuent à l’évolution d’une agriculture marocaine plus performante, plus durable et plus résiliente”, indique un communiqué de Bayer Maroc.

Dans un contexte de forte variabilité climatique, l’agriculture marocaine évolue entre opportunités conjoncturelles et défis structurels durables. L’amélioration des conditions pluviométriques observée cette saison constitue un signal positif pour les producteurs, tout en rappelant l’importance de renforcer, sur le long terme, la résilience des exploitations face aux aléas climatiques, à la pression sur les ressources et aux exigences de performance.

“Après plusieurs années de sécheresse, cette saison céréalière porte un message d’espoir pour le Maroc. Les céréales sont au cœur de notre sécurité alimentaire, et cette reprise rappelle combien il est essentiel de renforcer la résilience de cette filière stratégique. Chez Bayer Maroc, nous sommes fiers de contribuer, aux côtés des agriculteurs, à une agriculture plus performante, plus durable et plus résiliente, au service de la sécurité alimentaire du pays”, a déclaré Amina L’Kima, directrice générale de Bayer Maroc et directrice de la division Bayer Crop-science Afrique du Nord, citée dans le communiqué.

Une agriculture sous pression, au cœur des priorités nationales

L’agriculture marocaine fait face à des défis structurels majeurs liés à la raréfaction des ressources en eau, à la succession d’épisodes de sécheresse et à la volatilité des coûts de production.

Dans ce contexte, la capacité à maintenir des niveaux de production stables, en particulier pour les céréales, tout en optimisant l’utilisation des ressources, constitue un enjeu stratégique pour la souveraineté alimentaire du Royaume.

La visite de l’exploitation partenaire a permis de mettre en perspective ces défis avec la réalité du terrain et de montrer comment des solutions agronomiques, technologiques et organisationnelles peuvent contribuer à y répondre.

L’innovation comme levier de performance et de résilience

Au cours de cette journée, les participants ont découvert un ensemble de solutions de protection des cultures, d’outils numériques d’aide à la décision et de pratiques agricoles innovantes permettant d’améliorer les rendements tout en optimisant l’usage de l’eau et des intrants.

Ces solutions s’inscrivent dans une démarche globale visant à renforcer la performance des exploitations agricoles, réduire les risques et répondre aux enjeux de durabilité.

Des démonstrations sur parcelles ont illustré comment la combinaison de produits phytosanitaires de nouvelle génération, de recommandations techniques et de données issues d’outils digitaux peut aider les agriculteurs à mieux piloter leurs cultures et à sécuriser leurs récoltes.

Une approche ancrée dans la proximité terrain

Bayer place l’accompagnement de proximité au cœur de son action, en s’appuyant sur des équipes locales et des dispositifs de terrain (farmer days, field days, programmes de stewardship) pour écouter les agriculteurs, comprendre leurs contraintes et co-construire des réponses adaptées.

Parce que les besoins varient selon les régions, les cultures et la taille des exploitations, l’entreprise développe une approche personnalisée fondée sur une connaissance fine du terrain et des échanges réguliers avec les producteurs. Cette proximité permet d’ajuster les solutions aux contextes locaux et d’en maximiser l’efficacité.

Le partenariat comme moteur d’impact

Les partenariats avec les agriculteurs et l’ensemble des acteurs du secteur agricole occupent une place centrale dans la stratégie de Bayer.

Ils permettent de mieux comprendre les besoins du terrain, de tester et d’adapter les solutions dans des conditions réelles, et de favoriser l’adoption de pratiques plus performantes et durables.

En travaillant main dans la main avec les producteurs, les organisations professionnelles et les institutions, Bayer contribue à accélérer la transformation du secteur agricole marocain vers des modèles plus résilients, compétitifs et respectueux des ressources naturelles.

Vers une agriculture plus durable et souveraine

Cette journée de terrain dans le Gharb a également permis d’échanger sur les enjeux de souveraineté alimentaire et de résilience du système agricole marocain face aux chocs climatiques et économiques.

Le développement d’une agriculture capable de faire face aux épisodes de sécheresse, de préserver les sols et les ressources hydriques, tout en restant compétitive, constitue une priorité nationale à laquelle Bayer entend contribuer.

Avec cette initiative dans la région du Gharb, Bayer Maroc confirme sa volonté de poursuivre son engagement aux côtés des agriculteurs marocains et de soutenir le développement d’un modèle agricole robuste, moderne et durable, en ligne avec sa mission “La Santé Pour Tous, La Faim Pour Personne”.

“Nous croyons à une agriculture construite avec les agriculteurs, au plus près de leurs besoins. Grâce à la protection des cultures, aux outils digitaux et à un accompagnement de proximité, Bayer Maroc aide les agriculteurs à produire mieux, à préserver les ressources et à renforcer la résilience de leurs exploitations”, a ajouté Mme L’Kima.

Bayer est un groupe international des Sciences de la vie, dont les cœurs de métier sont la santé et l’agriculture. Les produits et services de Bayer sont conçus pour répondre aux défis d’une population mondiale croissante et vieillissante, en protégeant chacun au quotidien.

LR/MAP