Attijariwafa Bank | Inauguration à Dakhla du centre “Dar Al Moukawil”

Un nouveau centre “Dar Al Moukawil” du groupe Attijariwafa Bank a ouvert ses portes, lundi à Dakhla, avec pour objectif d’accompagner les commerçants, artisans, les auto-entrepreneurs et les très petites entreprises (TPE) par des services d’assistance et de conseils personnalisés.

Inauguré en présence du Wali de la région Dakhla-Oued Eddahab, gouverneur de la province d’Oued Eddahab, Ali Khalil, du président du Conseil régional, El Khattat Yanja, du Président de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services de Dakhla-Oued-Eddahab, du Président Directeur Général du groupe Attijariwafa bank, ainsi que de nombreux acteurs économiques, cet espace offre des services d’accompagnement non financiers, des formations gratuites et des conseils personnalisés.

Ce nouveau centre de Dakhla, le 25ème du genre au niveau national, a été implanté au sein de la Chambre de Commerce, d’Industrie et de Services (CCIS) de Dakhla-Oued Eddahab.

Dans des déclarations à la MAP, des auto-entrepreneurs ont mis en avant l’importance d’un appui professionnel capable de les guider dans la formalisation de leurs projets, la prospection de nouveaux clients et l’adoption de bonnes pratiques commerciales.

Ils ont également souligné que “Dar Al Moukawil” constitue un levier essentiel pour consolider leurs activités et contribuer davantage à la dynamique économique de la région.

Les centres “Dar Al Moukawil” offrent un accompagnement complet et gratuit aux entrepreneurs et aux petites entreprises. Ils proposent un large éventail de formations, des opportunités de mise en relation, des ressources pratiques et des conseils d’experts pour faciliter la concrétisation des initiatives entrepreneuriales.

Lancé en 2016, le dispositif Dar Al Moukawil constitue le premier écosystème dédié à l’entrepreneuriat au Maroc. À ce jour, le réseau compte 25 centres implantés dans les principales villes du Royaume.

LR/MAP