Le peuple marocain célèbre mercredi l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Hasnaa

Le peuple marocain et l’Auguste Famille Royale célèbrent, mercredi, l’anniversaire de Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui a fait de l’action climatique et de la diffusion de la culture environnementale son cheval de bataille, tant au Maroc qu’à l’échelle internationale.

Cet heureux événement, célébré le 19 novembre de chaque année, constitue une occasion renouvelée de mettre en avant les œuvres multiples et nobles de SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement, qui continue de se distinguer par son engagement personnel aussi bien dans les domaines de la bienfaisance et de la diplomatie, que de la culture et du climat.

Ainsi, le 9 octobre dernier, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a pris part, au Centre National des Expositions d’Abou Dhabi, en tant qu’invitée d’honneur, au Congrès Mondial de la Nature de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN), dont la cérémonie d’ouverture a été marquée par le discours prononcé par Son Altesse Royale dans lequel elle avait affirmé que sous le leadership de SM le Roi Mohammed VI, qui a érigé la protection de l’environnement et la préservation des écosystèmes naturels en priorité nationale, la Fondation Mohammed VI pour la Protection de l’Environnement donne corps à cette Vision Royale à travers des actions concrètes et quantifiables.

Après la cérémonie d’ouverture, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa a eu des entretiens avec Dr Sylvia Earle, océanographe et biologiste marine américaine, présidente de l’ONG “Mission Blue” et Ambassadrice auprès de l’UICN, avant de visiter les pavillons des Émirats Arabes Unis, de l’Union Internationale pour la Conservation de la nature et de l’Afrique.

Le même jour, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a pris part, à Abou Dhabi, à une réception offerte en l’honneur des hautes personnalités participant au Congrès Mondial de la Nature de l’Union Internationale pour la Conservation de la Nature.

Le 8 juin, Son Altesse Royale, qui représentait Sa Majesté le Roi Mohammed VI à la 3e Conférence des Nations Unies sur l’Océan, a participé, à Nice, au dîner offert par le Président de la République française, M. Emmanuel Macron et Mme Brigitte Macron en l’honneur des Chefs d’État et de gouvernement participant à cette Conférence.

Le lendemain, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a participé, à Nice, à la 3e conférence des Nations Unies sur l’Océan, avant de coprésider avec le Président français, SEM. Emmanuel Macron, au Palais des Rois sardes, le sommet “L’Afrique pour l’Océan”.

Son Altesse Royale a ensuite assisté au Sommet “Pour une Méditerranée connectée”, tenu en présence de Chefs d’État et de gouvernement européens, du bassin méditerranéen et des pays du Golfe, ainsi que de représentants d’organisations internationales et régionales.

Le 16 mai, Son Altesse Royale a présidé, à la Place “Bab Al Makina” à Fès, la cérémonie d’ouverture de la 28e édition du Festival de Fès des musiques sacrées du Monde, organisée du 16 au 24 mai, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, sous le thème “Renaissances”.

La veille, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation du Théâtre Royal de Rabat, accompagnée de Mme Brigitte Macron, a présidé, au Théâtre Royal de Rabat, la première session du Conseil d’Administration de ladite Fondation.

Le 4 mai dernier, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la sauvegarde du Patrimoine culturel de Rabat, a visité, à Bakou, le Festival international du tapis d’Azerbaïdjan, qui célèbre le riche patrimoine culturel de ce pays d’Asie occidentale et honore les maîtres-artisans et leur savoir-faire ancestral.

Le jour suivant, Son Altesse Royale a visité, à Bakou, l’Allée d’Honneur où Son Altesse Royale a rendu hommage à la mémoire du leader national Heydar Aliyev, déposant une gerbe de fleurs devant sa tombe, avant de rencontrer, au siège de la Fondation Heydar Aliyev dans la capitale azerbaïdjanaise, S.E. Mme Mehriban Aliyeva, Première Dame de la République d’Azerbaïdjan et Présidente de la Fondation Heydar Aliyev.

Le 6 mai, SAR la Princesse Lalla Hasnaa, accompagnée de Mme Leyla Aliyeva, vice-présidente de la Fondation Heydar Aliyev, et de Mme Arzu Aliyeva, Directrice du Centre des médias de Bakou, a inauguré, au Musée National du Tapis d’Azerbaïdjan à Bakou, l’exposition numérique intitulée “Le Tapis de Rabat, tout un art”, qui se veut une célébration de l’un des savoir-faire ancestraux les plus emblématiques du Royaume du Maroc.

Le même jour, Son Altesse Royale a visité, dans la capitale azerbaïdjanaise, le Centre international du Mugham, une institution emblématique dédiée à la préservation, à la transmission et à la valorisation de cet art musical ancestral, inscrit par l’UNESCO au patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

Le lendemain, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a visité, à Bakou, l’établissement scolaire de l’enseignement secondaire “le complexe éducatif n°132-134”, dans le cadre du projet de jumelage éducatif entre des établissements de la ville de Rabat et de la capitale azerbaïdjanaise. Par la suite, Son Altesse Royale a offert à Bakou une cérémonie de thé en l’honneur de personnalités féminines azerbaïdjanaises du monde de la culture et des arts.

Le 24 janvier, SAR la Princesse Lalla Hasnaa a présidé, à Rabat, le dîner de Gala diplomatique annuel de bienfaisance, organisé sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, par l’ambassade de la République française et la Fondation diplomatique.

Dans le cadre de l’Année Culturelle Qatar-Maroc 2024, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani, avaient présidé, le 4 décembre de l’année dernière, à “Dar Al Maghreb” à Doha, le “Caftan Fashion Show”, un défilé exceptionnel qui a célébré l’excellence et la créativité de la haute couture traditionnelle marocaine.

Le même jour, SAR la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Al Mayassa Bint Hamad Al-Thani, avaient présidé, au Musée d’Art islamique à Doha, un dîner offert en l’honneur des invités présents au “Caftan Fashion Show”.

Le 17 du même mois, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa et S.E. Sheikha Sara Bint Hamad Al-Thani, avaient présidé, au Centre équestre Al Shaqab à Doha, le “Tbourida Show”, un prestigieux spectacle qui a clos toute une année d’événements célébrant les relations fraternelles exceptionnelles entre le Maroc et le Qatar.

Avec des actions et des activités diverses, SAR la Princesse Lalla Hasnaa fait montre d’une détermination et d’un engagement profonds et inégalés, qui ne cessent d’inspirer et de faire la fierté de tout un peuple.

LR/MAP