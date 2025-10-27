Air France renforce son programme de vols et ses services au Maroc avec l’arrivée de l’Airbus A220

La compagnie aérienne Air France a annoncé, lundi, le renforcement de son offre et de ses services au Maroc avec l’introduction de plusieurs nouveautés, notamment l’arrivée de l’Airbus A220, le déploiement des surmatelas Sofitel et le lancement du wifi gratuit à bord.

Air France propose ainsi un programme de vols étoffé pour la saison hiver au départ et à destination de plusieurs villes du Royaume, notamment Casablanca (4 vols quotidiens), Rabat (3 vols quotidiens), Tanger (3 vols directs par semaine) et Marrakech (18 vols directs hebdomadaires), confirmant son engagement sur le marché marocain, indique la compagnie dans un communiqué.

Dans le détail, quatre nouveautés destinées à offrir une expérience de voyage toujours plus confortable et connectée aux clients ont été révélées, poursuit la même source.

L’Airbus A220 désormais à Rabat

Depuis juillet 2025, Air France dessert Rabat en Airbus A220, dernier-né de sa flotte moyen-courrier. L’appareil, reconnu pour son confort et son impact réduit sur l’environnement opère désormais entre Rabat et Paris-Charles de Gaulle.

Cette arrivée illustre la volonté d’Air France de proposer à ses clients marocains une expérience de voyage de nouvelle génération.

Le confort des surmatelas Sofitel en cabine Business

Depuis cet été, la compagnie a déployé progressivement dans ses cabines Business long-courrier un surmatelas exclusif développé en partenariat avec Sofitel.

Déjà disponible sur certaines lignes, ce service sera généralisé à toutes les escales de la compagnie d’ici le 5 novembre 2025, garantissant aux passagers un confort de repos optimal, fidèle à la promesse d’excellence d’Air France.

Le wifi gratuit et haut débit à bord

À l’automne 2025, Air France est devenue la première grande compagnie européenne à proposer un accès internet gratuit, stable et ultra-rapide dans toutes ses cabines de voyage. D’ici la fin de l’année 2025, 30% de la flotte Air France sera équipée de cette technologie, avec un objectif de couverture totale d’ici 2026.

Offre de salons étoffée au Maroc

Air France renforce son offre de salons au Maroc avec l’ouverture du nouveau lounge Aspire à Casablanca depuis le 14 août 2025, venant compléter ses espaces déjà présents à Tanger, et prévoit de nouveaux salons à Rabat et Marrakech pour offrir à ses clients une expérience toujours plus exclusive dans les principaux aéroports du pays.

“Avec l’arrivée de l’A220 à Rabat, le confort inédit des surmatelas Sofitel en cabine Business et l’introduction du wifi haut débit gratuit, Air France poursuit son ambition de se démarquer par l’innovation et d’offrir à ses clients une expérience de voyage résolument haut de gamme”, souligne Nadia Azale, Directrice Générale Air France- Afrique du Nord, Sahel et Côte Ouest, citée par le communiqué.

LR/MAP