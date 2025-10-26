L’ONMT et Delta Air Lines inaugurent la première ligne directe Atlanta-Marrakech

Partager Facebook

Un Boeing 767-400 de la compagnie “Delta Air Lines” a atterri dimanche à l’aéroport international de Marrakech-Ménara, marquant l’ouverture officielle de la première ligne directe reliant la métropole marocaine à la ville d’Atlanta.

Cette nouvelle route aérienne, opérée trois fois par semaine, inscrit Marrakech sur la carte du plus grand hub aérien du monde, reliant la cité ocre à plus de 125 destinations américaines, indique un communiqué de l’Office national marocain du tourisme (ONMT).

Pour l’ONMT, à l’initiative de cet accord stratégique avec Delta Air Lines, cette arrivée symbolise une étape concrète dans le renforcement des liens entre le Maroc et le marché nord-américain.

Après New York et Montréal, Marrakech-Atlanta devient désormais le troisième point d’entrée direct depuis l’Amérique du Nord, souligne le communiqué.

Cette ligne constitue la première liaison de Delta Air Lines vers l’Afrique du Nord, un choix révélateur de l’intérêt croissant du voyageur américain pour le Maroc.

L’ouverture de cette ligne vient ainsi compléter un dispositif en expansion rapide. Outre les vols opérés depuis Casablanca par Royal Air Maroc (vers New York, Washington et Miami), le Maroc peut désormais compter sur trois hubs nord-américains connectés à Marrakech à savoir Montréal (Air Transat), New York (United Airlines) et Atlanta (Delta Air Lines).

Le potentiel du marché américain est considérable, a relevé le communiqué, indiquant qu’en 2024, plus de 402.000 touristes américains ont visité le Maroc, soit une hausse de 7 % par rapport à 2023.

Les chiffres du premier semestre de l’année en cours confirment cette dynamique. L’objectif affiché à moyen terme par l’ONMT est d’atteindre à terme un million de visiteurs américains.

Avec cette ouverture, l’ONMT affirme une stratégie ambitieuse qui vise à ancrer durablement le Maroc parmi les grandes destinations mondiales de référence, en multipliant les liaisons directes point à point, en consolidant ses positions sur les marchés stratégiques et en diversifiant ses bassins émetteurs pour renforcer la résilience et l’attractivité internationale du Royaume.

Fondée en 1925 et basée à Atlanta, Delta Air Lines opère plus de 5000 vols quotidiens vers plus de 300 destinations réparties sur six continents.

Son réseau tentaculaire et son programme de fidélité, comptant plus de 100 millions de membres, lui confèrent une vision précise sur les destinations que recherchent les voyageurs américains.

Son choix d’ajouter Marrakech à son portefeuille de destinations internationales place désormais le Maroc sur les radars d’une clientèle fidèle, à fort pouvoir d’achat, pour qui la confiance envers la marque Delta reste un critère déterminant dans la planification des voyages.

LR/MAP