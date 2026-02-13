SM le Roi reçoit le président du Conseil d’Administration du Groupe Safran (M. Ross McInnes)

Par Le Reporter.ma 13/02/2026 À la Une, Actualités Laisser un commentaire

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a reçu, vendredi au Palais Royal à Casablanca, le président du Conseil d’Administration du Groupe Safran, M. Ross McInnes.

Il est à noter que le Souverain, accompagné du Prince Héritier Moulay El Hassan, a présidé, vendredi au Palais Royal de Casablanca, la cérémonie de présentation et de lancement du projet de construction à Nouaceur d’une usine de fabrication des trains d’atterrissage du groupe Safran, un projet qui ancre le Maroc comme une destination privilégiée et un véritable acteur industriel intégré au cœur de l’économie mondiale.

LR/MAP

