Cameroun | Paul Biya 92 ans, réélu président pour un 8è mandat

Le président camerounais Paul Biya, 92 ans et au pouvoir depuis 1982, a été réélu sans surprise avec 53,66% des voix, selon les résultats officiels publiés lundi, aussitôt contestés par son principal adversaire Issa Tchiroma Bakary qui a dénoncé une « mascarade ».

La plupart des analystes s’attendaient à ce que Paul Biya, plus vieux chef d’Etat en exercice au monde, réélu jusque là avec plus de 70% des voix depuis plus de deux décennies, remporte un nouveau septennat, dans un système que ses détracteurs accusent d’avoir verrouillé au fil de ses 43 ans au pouvoir.

Mais le scrutin a été plus serré que prévu. Selon les chiffres officiels proclamés par le Conseil constitutionnel lundi, Issa Tchiroma Bakary est arrivé second avec 35,19% des voix.

LR/AFP