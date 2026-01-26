Agriculture et Agro-industrie | Le Maroc, un modèle à suivre, selon le ministre Sénégalais

Le Maroc est un modèle à suivre dans le domaine de l’agriculture et de l’agro-industrie, a affirmé, lundi à Rabat, le ministre sénégalais de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage, Mabouba Diagne.

Dans une déclaration à la presse à l’issue d’un entretien avec le ministre de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Ahmed El Bouari, M. Diagne a salué les succès remarquables du Royaume dans le domaine de l’agriculture, de l’élevage, de l’horticulture et de l’agro-industrie, mettant en avant l’ensemble des chaînes de valeur agricoles développées par le Maroc.

“Le Royaume du Maroc s’impose comme un modèle de référence dans le domaine et son expérience réussie constitue une source précieuse de coopération et de partage à travers l’ensemble des chaînes de valeur de ces secteurs”, a-t-il dit.

Dans ce sens, M. Diagne a relevé que son pays importe chaque année plus de 1,6 milliard de dollars de produits alimentaires, estimant que ces besoins représentent une opportunité majeure de coopération.

Ainsi, il a appelé le secteur privé marocain à investir au Sénégal, mettant en avant la disponibilité de l’eau et de vastes surfaces arables.

“En partenariat avec le secteur privé sénégalais, nous œuvrons à bâtir et à développer une production nationale au Sénégal, afin d’assurer la sécurité alimentaire de nos populations et de contribuer à leur bien‑être”, a-t-il noté, rappelant la présence du secteur bancaire marocain au Sénégal, capable d’accompagner les industriels dans leurs projets.

Pour sa part, M. Bouari a exprimé l’engagement du Maroc à soutenir le développement agricole du Sénégal, affirmant la volonté du Royaume de partager son expertise pour développer l’agriculture sénégalaise.

“Les deux pays pourront, dans un esprit de partenariat et de complémentarité, développer conjointement leurs agricultures”, a indiqué M.Bouari, dans une déclaration similaire.

Cette entrevue s’inscrit dans le cadre d’une visite de travail dans le Royaume, à l’occasion des travaux de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal.

LR/MAP