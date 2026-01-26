Enseignement supérieur | Le Maroc et le Sénégal s’engagent pour une coopération renforcée

Partager Facebook

Les moyens de renforcer la coopération dans les domaines de l’enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l’innovation ont été au centre des entretiens, lundi à Rabat, entre le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Azzedine El Midaoui, et son homologue sénégalais, Daouda Ngom.

Lors de cette rencontre, qui s’est tenue en marge des travaux de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal, les deux parties ont réaffirmé la profondeur et la solidité des relations d’amitié et de coopération qui unissent les deux pays, fondées sur des bases humaines, religieuses et économiques solides.

Elles ont également exprimé leur volonté commune de consolider ce partenariat en encourageant l’échange d’expériences et de bonnes pratiques, en renforçant la coopération et les partenariats entre les universités et les institutions de recherche des deux pays, en facilitant la mobilité des étudiants, des professeurs, des chercheurs et des administrateurs, et en encourageant les programmes d’échanges scientifiques et culturels.

Dans une déclaration de presse en marge de cette rencontre, M. El Midaoui a affirmé que ces entretiens ont été l’occasion de renforcer la coopération dans les domaines de l’échange d’étudiants, du partage d’expériences et de la recherche commune, comme en témoigne l’échange d’étudiants entre les deux parties, avec environ 702 étudiants marocains poursuivant leurs études en République du Sénégal tandis que 1.639 étudiants sénégalais sont inscrits dans des établissements du Royaume.

Ces relations, a ajouté le ministre, reflètent la solidité du partenariat stratégique entre le Maroc et le Sénégal, sous le Leadership de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du Président de la République du Sénégal, M. Bassirou Diomaye Faye, et confirment l’engagement ferme en faveur de l’ouverture et du renforcement de la coopération et du partenariat avec les pays africains frères.

De son côté, M. Ngom s’est félicité des relations fraternelles historiques qui unissent le Maroc et le Sénégal, qui n’ont cessé de se renforcer, notamment dans le domaine de l’enseignement supérieur, où le Sénégal accueille des étudiants marocains, alors que la plus grande communauté d’étudiants sénégalais en Afrique se trouve au Maroc, outre les nombreux cadres sénégalais formés au Maroc, ce qui reflète la qualité de la coopération entre les deux pays.

Le Sénégal aspire à tirer profit de l’expérience marocaine, notamment dans les domaines de la recherche scientifique, de la formation professionnelle, des écoles d’ingénieurs et des classes préparatoires, a-t-il indiqué.

La tenue de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal offre l’opportunité de renforcer la coopération sectorielle entre les deux pays, à travers la mise en place de projets structurants dans les secteurs notamment de l’agriculture, de l’énergie, du commerce, de l’économie numérique et autres.

LR/MAP