Le Chef du gouvernement, M. Akhannouch s’entretient à Rabat avec son homologue sénégalais

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a eu, lundi à Rabat, des entretiens avec le Premier ministre du gouvernement de la République du Sénégal, M. Ousmane Sonko, qui effectue une visite de travail dans le Royaume dans le cadre des travaux de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal, indique un communiqué de son département.

Lors de ces entretiens tenus en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger et de l’Ambassadeur du Maroc à Dakar, les deux parties ont affirmé l’attachement du Royaume du Maroc et de la République du Sénégal et leur aspiration permanente à porter la coopération bilatérale à des niveaux multidimensionnels, conformément à la volonté des deux Chefs d’Etat, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et SEM Bassirou Diomaye Faye, Président de la République du Sénégal.

Les deux parties ont également souligné que le Royaume du Maroc et la République du Sénégal demeurent fidèles à l’esprit de fraternité, de solidarité et de respect consacré par chacun d’eux au profit du continent africain, saluant le rôle de la communauté marocaine établie au Sénégal et de la communauté sénégalaise établie au Maroc dans l’enrichissement du partenariat privilégié liant les deux pays.

À cette occasion, M. Akhannouch a mis en avant les liens humains, spirituels et économiques étroits qui unissent les deux pays et que reflètent clairement les huit visites effectuées par Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste, au Sénégal.

Aussi, il a évoqué le rôle pivot de la République du Sénégal dans les initiatives Royales visant à consacrer le développement en Afrique, notamment l’Initiative Royale pour l’Afrique Atlantique qui vise à favoriser l’accès des États du Sahel à l’Océan Atlantique.

Cette entrevue a également été l’occasion de relever le saut qualitatif enregistré au niveau des échanges de visites ministérielles, de l’enrichissement du cadre juridique régissant la coopération bilatérale et de la consolidation du partenariat économique et des investissements, depuis l’arrivée de SEM Bassirou Diomaye Faye à la présidence de la République du Sénégal.

La tenue de la 15e Grande Commission Mixte de Coopération Maroc-Sénégal offre l’opportunité de renforcer la coopération sectorielle entre les deux pays, à travers la mise en place de projets structurants dans les secteurs notamment de l’agriculture, de l’énergie, du commerce, de l’économie numérique et autres.

LR/MAP