Talbi Alami s’entretient à Rabat avec une délégation des deux Chambres du Parlement italien

Le président de la Chambre des représentants, Rachid Talbi Alami, s’est entretenu, lundi à Rabat, avec une délégation des deux Chambres du Parlement italien, dont des membres de l’intergroupe parlementaire italien de “Soutien à l’initiative d’Autonomie au Sahara”, en visite de travail dans le Royaume jusqu’au 28 octobre.

Lors de cette rencontre à laquelle a assisté l’ambassadeur du Royaume à Rome, Youssef Bella, les deux parties ont évoqué les relations parlementaires bilatérales, qui se sont renforcées au cours de la dernière décennie à travers des programmes de coopération et d’échange d’expériences et d’expertises, le renforcement du rôle des groupes d’amitié et de coordination et la communication parlementaire bilatérale et multilatérale, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

L’entrevue a également été l’occasion de présenter à la délégation italienne les projets stratégiques du Royaume, le processus d’édification institutionnelle et démocratique et le développement que connaissent les provinces du sud, ainsi que les initiatives Royales en faveur du continent africain, qui ont fait du Maroc un modèle à plusieurs niveaux et une référence régionale et internationale en matière de sécurité, de stabilité et de résolution pacifique des conflits, de respect de l’intégrité territoriale des États et de non-ingérence dans leurs affaires intérieures, conformément à la Vision clairvoyante et aux Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, ajoute la même source.

Après avoir pris connaissance des derniers développements du dossier de l’intégrité territoriale du Maroc et du soutien croissant à la cause nationale, la délégation parlementaire italienne a exprimé son admiration pour les progrès réalisés dans les provinces du sud du Royaume, réaffirmant son soutien à l’intégrité territoriale du Maroc et à l’initiative d’autonomie.

Les membres de la délégation italienne ont également souligné que le Maroc et l’Italie sont unis par des liens historiques, culturels et économiques, relevant que le Maroc représente pour l’Italie un modèle démocratique et un partenaire essentiel dans la région, précise le communiqué.

Au menu de la visite de la délégation parlementaire italienne, qui comprend des membres de la majorité et de l’opposition, des rencontres et des visites de terrain pour s’informer des grands chantiers engagés par le Royaume, tout particulièrement dans les provinces du sud, sous le leadership de Sa Majesté le Roi.

LR/MAP