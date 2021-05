Plateforme internationale de soutien au Sahara | L’Espagne prise en flagrant délit

Sit-in en Andalousie

Brahim Ghali doit payer pour ses crimes

Des représentants d’associations marocaines de la région andalouse ont appelé la justice espagnole à procéder à l’arrestation du dénommé Brahim Ghali, chef des milices séparatistes du Polisario, admis dans un hôpital espagnol sous une fausse identité algérienne. Lors d’un sit in devant le siège de la délégation du gouvernement en Andalousie, lundi 26 avril 2021, les manifestants soutenus par des Espagnols, ont exprimé leur désapprobation de la décision de l’Espagne d’héberger, dans des conditions illégales le dénommé Brahim Ghali, recherché et poursuivi par la justice européenne pour des crimes contre l’humanité et des actes terroristes. Brandissant des banderoles qui traduisent ce malaise et exhortant le pouvoir judiciaire espagnol à mettre sa machine en branle pour réactiver le mandat d’arrêt émis à l’encontre du dénommé Brahim Ghali en 2016, les représentants associatifs ont été unanimes à déplorer l’attitude condamnable du gouvernement espagnol qui va à l’encontre de l’esprit des relations de coopération, de partenariat et de voisinage entre les deux pays.