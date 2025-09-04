Industrie manufacturière | Les entreprises anticipent une hausse de la production au T3 2025

Les entreprises de l’industrie manufacturière anticipent une augmentation de leur niveau de production au troisième trimestre 2025, selon le Haut-Commissariat au Plan (HCP).

Cette évolution serait principalement attribuable, d’une part, à une hausse de l’activité dans les branches de “l’Industrie alimentaire”, de “l’Industrie chimique”, ainsi que de la “Fabrication d’autres produits minéraux non métalliques” et, d’autre part, à une diminution de celle de “l’Industrie automobile” et de la “Fabrication d’équipements électriques”, explique le HCP dans une note d’information relative aux résultats des enquêtes trimestrielles de conjoncture dans les secteurs de l’industrie manufacturière, de l’extraction, de l’énergie et de l’environnement, ainsi que de la construction.

Concernant les anticipations de l’emploi, les industriels prévoient globalement une stabilité des effectifs employés.

S’agissant de l’industrie extractive, les entreprises de ce secteur s’attendent à une hausse de leur production pour le T3-2025. Cette évolution serait imputable principalement à une augmentation de la production des phosphates. Au niveau des effectifs employés, les patrons de ce secteur prévoient une stabilité.

Pour ce qui est de la production énergétique attendue pour le 3ème trimestre 2025, elle connaîtrait une augmentation attribuable à la hausse de la “Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné”. L’emploi connaîtrait une diminution des effectifs au cours du même trimestre.

Pour le même trimestre, les entreprises de l’industrie environnementale anticipent une stabilité de la production notamment dans les activités du “Captage, traitement et distribution d’eau” et une stabilité des effectifs employés.

Au deuxième trimestre 2025, la production de l’industrie manufacturière aurait connu une augmentation, résultat d’une hausse de la production dans les branches de “l’Industrie chimique”, de “l’Industrie automobile” et de la “Fabrication de boissons”, et d’une baisse de la production dans les branches de la “Fabrication d’équipements électriques” et de “l’Industrie de l’habillement”.

Les carnets de commandes du secteur sont jugés d’un niveau normal par les chefs d’entreprises. S’agissant de l’emploi, il aurait connu une stabilité.

Globalement, le taux d’utilisation des capacités de production (TUC) dans l’industrie manufacturière se serait établi à 74%.

Le HCP fait également savoir qu’au T2-2025, 39% des entreprises de l’industrie manufacturière auraient rencontré des difficultés d’approvisionnement en matières premières, principalement celles d’origine étrangère.

Les stocks de matières premières durant ce trimestre se seraient situés à un niveau normal et la trésorerie aurait été jugée “difficile” selon 19% des patrons. Par branche, cette proportion atteint près de 30% dans la “Fabrication de produits en caoutchouc et en plastique”.

Concernant la production de l’industrie extractive, elle aurait connu une baisse au 2ème trimestre 2025, résultat d’une diminution de la production des phosphates. Les prix de ventes des produits de ce secteur auraient connu une hausse et l’emploi aurait connu une diminution.

La production de l’industrie énergétique aurait, quant à elle, enregistré une augmentation au T2-2025, principalement imputable à la hausse de l’activité dans la branche “Production et distribution d’électricité, de gaz, de vapeur et d’air conditionné”.

Les prix de vente des produits du secteur auraient également augmenté. L’emploi aurait connu une diminution.

S’agissant de la production de l’industrie environnementale, elle aurait connu une stabilité imputable à une stagnation de l’activité du “Captage, traitement et distribution d’eau”. Les carnets de commande se seraient établis à un niveau normal et l’emploi aurait connu une stabilité.

