SM le Roi nomme 24 auditeurs en qualité de magistrats de 2ème grade auprès des juridictions financières

Par Le Reporter.ma 21/01/2026 Actualités, Société Laisser un commentaire

SM le Roi nomme 24 auditeurs en qualité de magistrats de 2ème grade auprès des juridictions financières

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a bien voulu nommer vingt-quatre (24) auditeurs en qualité de magistrats de deuxième grade auprès des juridictions financières, sur proposition du Conseil de la magistrature des juridictions financières lors de sa réunion tenue le 9 décembre 2025, indique un communiqué de la Cour des comptes.

Au cours de cette réunion, 155 magistrats des juridictions financières ont également été promus au grade principal créé récemment, suite aux Hautes Directives Royales, ce qui témoigne de la Haute Sollicitude de Sa Majesté le Roi, que Dieu L’assiste et Le glorifie, à l’égard de la famille des juridictions financières, précise la même source.

LR/MAP

Tags

,

Voir aussi

SM le Roi adresse un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de football, finalistes de la CAN

SM le Roi adresse un message de félicitations aux membres de l’équipe nationale de football, finalistes de la CAN

Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, a adressé un message de félicitations …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Captcha Plus loading...

,
,
+212(05.22)54.11.03 // (05.22)54.11.04
Copyright © 2026 | Tous droits réservés lereporter.ma