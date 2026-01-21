Sportech Summit | M. Seghrouchni souligne le rôle crucial des données et de l’IA pour l’avenir du sport

La ministre de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni a affirmé, mercredi à Rabat, que l’avenir du sport est indissociable de la donnée, de l’intelligence artificielle et de l’innovation technologique.

S’exprimant en ouverture de la 3è édition du Sportech Summit, un événement qui rassemble des startuppers, des experts, des investisseurs et des décideurs de l’industrie sportive, Mme El Fallah Seghrouchni a souligné que les solutions développées par les startups Sportech jouent un rôle déterminant en transformant la préparation et la performance des athlètes grâce à l’analyse des données et à l’IA, l’optimisation de la gestion des infrastructures sportives, le renforcement de la prévention des blessures et la réinvention de l’expérience des supporters, devenue désormais digitale, personnalisée et immersive.

Selon la ministre, le sport n’est plus appréhendé comme une simple pratique ou un divertissement, mais constitue une industrie à part entière, génératrice de croissance, d’emploi et d’innovation, précisant qu’en 2024, l’industrie sportive mondiale a généré plus de 520 milliards de dollars de chiffre d’affaires, avec un taux de croissance annuel moyen estimé à 8 %, supérieur à celui de nombreux secteurs traditionnels.

Elle a fait remarquer que le sport demeure moins digitalisé que d’autres industries culturelles et créatives, révélant ainsi un potentiel considérable de développement, notant que l’adoption accélérée des technologies numériques et de l’intelligence artificielle pourrait permettre au secteur sportif mondial de générer jusqu’à 130 milliards de dollars de revenus additionnels par an, soit une hausse potentielle de 25 %.

Elle a noté que le Sportech Summit est un rendez-vous qui s’impose désormais comme un espace stratégique de réflexion, de dialogue et de convergence entre le sport, la technologie et l’entrepreneuriat.

Pour sa part, le directeur général d’Accelab, initiateur de cet événement, Othmane Ibn Ghazala a indiqué dans une déclaration à la MAP, qu’après la réussite des deux premières éditions du Sportech Summit, qui ont permis de mettre en lumière l’écosystème des Sportech au Maroc, constitué des startups de l’industrie du sport et des success stories, notamment la startup Wanaut qui a géré la billetterie de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) et que Accelab avait accompagné lors de la première édition, une 3e édition s’est naturellement imposée pour poursuivre cette dynamique.

Le Sportech Summit est un événement qui marque le coup de départ d’un programme d’accompagnement des startups dans le domaine sportif pour les aider à se développer et à lever des fonds qui représentent l’élément le plus important pour leur réussite, a-t-il analysé, relevant que “les deux premières éditions nous ont permis de fédérer cet écosystème, à la fois de l’innovation et de l’investissement et de l’attirer vers l’industrie du sport”.

“Notre action sur cet écosystème a débuté avant l’annonce de l’organisation de la Coupe du monde 2030 par le Maroc. Nous considérons cet événement sportif d’envergure comme une opportunité et un tremplin bien au-delà de 2030 », a-t-il indiqué, notant que « le sport est une opportunité de développement et de rayonnement à l’international pour le Maroc et l’innovation en est un élément essentiel à travers ces startups qui se placent au centre de cette innovation et de cet entrepreneuriat sportif ».

Au programme de cette 3è édition, figurent notamment un panel d’experts autour du thème “Des stades aux pixels : comment les méga-événements inspirent la sportech africaine ?”, la présentation des startups sélectionnées pour intégrer le programme d’accélération “Stadium by MDJS” qui dévoileront leurs solutions devant un public qualifié estimé entre 250 et 300 participants, ainsi que la remise du trophée e-sport aux gagnants du tournoi d’e-football organisé en ligne et le speed networking entre représentants des fonds d’investissement partenaires d’Accelab et startups.

La journée s’est clôturée par une session de networking, conçue comme un espace privilégié pour favoriser les échanges, renforcer les collaborations et faire émerger de nouvelles synergies.

LR/MAP