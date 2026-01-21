Coopération sécuritaire | Entretien entre M. Hammouchi et des ambassadeurs accrédités au Maroc

Partager Facebook

Le renforcement de la coopération dans le domaine sécuritaire a été au centre d’entretiens, tenus mercredi à Rabat, entre le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire (DGSN-DGST), Abdellatif Hammouchi, avec les ambassadeurs du Royaume-Uni, du Gabon et de la Malaisie accrédités au Maroc.

Ainsi, M. Hammouchi a eu des entretiens avec l’ambassadeur du Royaume-Uni à Rabat, Alex Pinfield, portant sur les différents domaines de coopération avancée en matière de sécurité entre les deux pays, indique un communiqué de la DGSN.

Les deux parties ont passé en revue, à cette occasion, les niveaux et formes de coopération distinguée entre les deux Royaumes dans le domaine de sécurité qui comprend la police des frontières, la lutte contre le terrorisme et le crime transnational. L’entrevue a été aussi l’occasion d’examiner les moyens d’élargir la portée cette coopération pour la hisser au niveau des relations distinguées entre les deux pays amis.

M. Hammouchi a rencontré aussi l’ambassadeur du Gabon à Rabat, Branly Martial Oupolo. Cette rencontre a été l’occasion de passer en revue les moyens de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays et d’examiner la situation sécuritaire dans la région, notamment dans la zone du Sahélo-saharienne, ainsi que les dangers, menaces et les répercussions des crises émergentes dans l’espace régional des deux pays.

Les échanges ont permis de poser les jalons d’une vision stratégique commune, visant à édifier un espace de coopération policière Sud-Sud, s’appuyant sur le renforcement des mécanismes de coopération dans les domaines de formation policière, la lutte contre les réseaux de migration illégale, la surveillance et la lutte contre les organisations terroristes dans la région du Sahel et du Sahara.

Le Directeur général de la Sûreté nationale et de la surveillance du territoire s’est entretenu aussi avec l’ambassadeur de Malaisie au Maroc, Shahabudeen Bin Adam, des mécanismes de renforcer la coopération sécuritaire entre les deux pays et de consolider le partenariat en la matière pour englober l’assistance technique mutuelle et la coopération opérationnelle.

Ces entretiens traduisent l’engagement du pôle DGSN-DGST dans la mise en oeuvre des partenariats sécuritaires avec les pays frères et amis à travers une vision durable visant à consolider la complémentarité effective pour lutter contre les menaces criminelles et terroristes émergentes, ainsi qu’à renforcer les canaux d’échange de données opérationnelles et de programme de formation spécialisés dans les domaines policiers.

Ils illustrent aussi la détermination des services de sécurité marocains à satisfaire les demandes de coopération de nature à renforcer la coordination sécuritaire entre le Maroc et les pays frères et amis.

