Le ministre saoudien de l'Investissement met en avant la qualité du climat des affaires au Maroc

Le ministre saoudien de l’Investissement, Khalid Al-Falih, a salué, lundi à Rabat, la qualité du climat des affaires au Maroc et la confiance qu’inspirent ses institutions.

Dans une déclaration à la presse à l’occasion de ses entretiens avec le ministre délégué chargé de l’Investissement, de la Convergence et de l’Évaluation des politiques publiques, Karim Zidane, M. Al-Falih, à la tête d’une délégation composée de plusieurs représentants gouvernementaux, a affirmé que les sociétés saoudiennes considèrent le Maroc comme un partenaire stratégique et un pôle de stabilité dans la région.

En outre, il a mis en avant l’importance des relations fraternelles et économiques unissant les deux Royaumes, soulignant que les investissements saoudiens au Maroc, estimés à plusieurs milliards de dollars, concernent notamment les secteurs des énergies renouvelables, de l’hydrogène, de l’industrie et du tourisme.

Le ministre saoudien a également salué les progrès économiques accomplis sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en particulier dans les secteurs de l’industrie automobile, du tourisme et des infrastructures.

Pour sa part, M. Zidane a souligné la solidité des relations entre le Maroc et l’Arabie saoudite, fondées sur des décennies de coopération fructueuse.

Parallèlement, il a mis l’accent sur la volonté partagée des deux Royaumes de consolider leurs échanges économiques, en offrant aux investisseurs saoudiens un cadre favorable à la réussite de leurs projets, avec un accompagnement constant de la part du Maroc.

Dans ce sillage, le ministre a noté que l’avenir offre de vastes opportunités, reflétant l’engagement des deux pays à consolider leur coopération dans le domaine de l’investissement et à l’inscrire dans une perspective durable et pérenne.

Cette réunion a permis aux deux parties de réaffirmer leur volonté de renforcer leur partenariat économique et d’investissement, au service d’un développement durable et d’une prospérité partagée.

LR/MAP