Le Maroc, pilier incontournable de la CAN 2025, selon le président de la CAF Patrice Motsepe

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

S’exprimant lors d’une réunion annuelle des dirigeants du football africain à Kinshasa, le président de la Confédération Africaine de Football (CAF) Patrice Motsepe, s’est dit « absolument confiant » quant à la tenue de la Coupe d’Afrique des nations, qui doit se dérouler en fin d’année au Maroc.

Depuis plusieurs semaines, certains médias étrangers avaient évoqué l’hypothèse d’un “plan B” en raison des manifestations menées par le mouvement de jeunesse GenZ 212 dans plusieurs villes marocaines. « J’ai reçu plusieurs questions concernant la situation dans le Royaume, mais notre position est très claire : la « CAN 2025 » se tiendra au Maroc, sans aucune alternative », a insisté M. Motsepe.

Le président de la CAF a fermement rejeté ces allégations, « Aucune discussion sur une délocalisation ou un report n’a eu lieu. Le Maroc demeure un partenaire stratégique et fiable pour la CAF. »

« Nous sommes absolument convaincus que la CAN se déroulera comme prévu. Le Maroc est le plan A, le Maroc est le plan B et le Maroc est le plan C », a martelé Patrice Motsepe devant son auditoire, dont le président de la FIFA, Gianni Infantino.

« La CAF coopérera et travaillera avec le gouvernement et tous les citoyens marocains pour organiser la CAN la plus réussie de l’histoire », a ajouté M. Motsepe, qui s’exprimait en marge de la 47è assemblée générale ordinaire de la Confédération Africaine de Football.

Du côté marocain, la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et le Comité local d’organisation poursuivent la mise en œuvre du dispositif logistique, sous la supervision directe de la CAF.

LR/AFP