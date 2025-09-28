La Famille Royale et le peuple marocain célèbrent l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa

Partager Facebook

La Famille Royale et, avec elle, le peuple marocain, célèbrent lundi l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa, une occasion de mettre en avant les différentes actions de Son Altesse Royale dans le domaine social et son engagement constant en faveur de l’amélioration des conditions des enfants à besoins spécifiques, notamment les enfants sourds-muets.

Princesse au grand cœur, SAR la Princesse Lalla Asmaa s’est engagée dès son jeune âge dans le militantisme social, en veillant en permanence au bien-être des enfants sourds-muets et en entreprenant des initiatives à même de contribuer à leur insertion dans le tissu social en tant que citoyens à part entière.

En sa qualité de Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, Son Altesse Royale se préoccupe de cette catégorie vulnérable, l’entourant de sa sollicitude et apportant un soutien inestimable à cette institution, pionnière en matière de prise en charge de ces enfants.

Depuis plusieurs décennies, la Fondation propose un enseignement spécialisé, basé sur le programme des cycles primaire et secondaire de l’éducation nationale, aux bénéficiaires qui ont droit à un accompagnement technique grâce à des prothèses auditives numériques, à des implants cochléaires et à des systèmes électroniques de transmission qui favorisent leur adaptation et leur sortie de l’isolement.

La première promotion des bacheliers, issue de la Fondation, avait pu bénéficier, dès la rentrée 2018, des conventions de partenariat signées avec la Faculté des Sciences de Rabat et l’Université Euro-méditerranéenne de Fès, ce qui a permis d’élargir les champs d’accès à l’enseignement supérieur à ces étudiants et à tous ceux et celles qui les suivront.

De son côté, la formation professionnelle n’en demeure pas en reste. En effet, des formations en broderie, tissage, coiffure et arts plastiques sont dispensées par l’institution qui initie ses élèves à des spécialités intégrées dans les Centres de formation professionnelle, relevant du secteur de l’artisanat.

Le soutien immuable que SAR la Princesse Lalla Asmaa ne cesse de témoigner à l’égard des enfants sourds-muets est un signe de l’adhésion constante de Son Altesse Royale aux différentes initiatives à caractère social et de bienfaisance.

Par ailleurs, cette année a été marquée par plusieurs activités de Son Altesse Royale. Ainsi, le 27 juillet dernier, SAR la Princesse Lalla Asmaa, a accueilli, à l’aéroport de Rabat-Salé, la Première Dame de la République du Salvador, Mme Gabriela Rodriguez De Bukele, qui effectuait une visite de travail au Maroc.

Le lendemain, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, Présidente de la Fondation Lalla Asmaa, et la Première Dame de la République du Salvador, Mme Gabriela Rodriguez De Bukele, ont visité, le siège de la Fondation Lalla Asmaa à Rabat. Le même jour, Son Altesse Royale a présidé, au Palais des Hôtes Royaux à Rabat, un déjeuner offert par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, en l’honneur de Mme Gabriela Rodriguez De Bukele.

Le 14 juin, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, a présidé, au siège de la Fondation Lalla Asmaa à Rabat, la cérémonie de fin d’année scolaire 2024-2025 de cette Fondation.

De même, le 2 mai, Son Altesse Royale a visité l’Université Gallaudet de Washington, l’unique établissement du genre au monde entièrement dédié à l’éducation des personnes sourdes et malentendantes de la petite enfance jusqu’au doctorat.

À cette occasion, SAR la Princesse Lalla Asmaa a présidé la cérémonie de signature d’un protocole d’entente entre l’Université Gallaudet et la Fondation Lalla Asmaa, qui traduit l’engagement fort et constant de Son Altesse Royale en faveur de l’amélioration des conditions de vie des enfants sourds et malentendants au Maroc, en leur offrant un environnement éducatif qui respecte leur singularité, tout en garantissant leur pleine intégration dans la société.

Le 20 février, Son Altesse Royale la Princesse Lalla Asmaa, a présidé, à l’hôpital des Spécialités relevant du Centre Hospitalier Universitaire (CHU) Ibn Sina de Rabat, la cérémonie de lancement de la troisième édition du programme “Unis, on s’entend mieux”.

En outre, le 29 octobre de l’année dernière, SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, accompagné de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de LL.AA.RR les Princesses Lalla Khadija, Lalla Meryem, Lalla Asmaa et Lalla Hasnaa, avait offert un dîner officiel en l’honneur du Président de la République française, SEM. Emmanuel Macron et de son épouse Mme Brigitte Macron.

Les activités culturelles et sportives se trouvent également au cœur des préoccupations de Son Altesse Royale qui est, également, la Présidente d’honneur de la Société protectrice des Animaux et de la Nature.

Avec la célébration de l’anniversaire de SAR la Princesse Lalla Asmaa, le peuple marocain rend hommage à une Princesse fortement engagée qui, par sa grande bonté et son humanisme connus et reconnus, marque à jamais l’action sociale au profit des enfants malentendants.

LR/MAP