Rabat accueille la 14ᵉ édition des Atlantic Dialogues du Policy Center for the New South

Le Policy Center for the New South (PCNS) organise, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 14ᵉ édition de sa conférence phare les Atlantic Dialogues, qui se tient du 11 au 13 décembre sur le campus de l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P) à Rabat.

La conférence s’affirme comme un carrefour réunissant les quatre continents atlantiques, avec l’ambition de renouveler la compréhension des dynamiques inter-atlantiques et de mettre en avant le rôle stratégique croissant de l’Atlantique Sud dans les débats économiques et géopolitiques mondiaux, indique le Policy Center for the New South dans un communiqué.

Elle s’inscrit dans la continuité de l’édition 2024 qui avait élargi son format à une plateforme pluridisciplinaire, précise-t-on.

Traits marquants de l’édition 2025

La 14ᵉ édition des Atlantic Dialogues vise à analyser les multiples crises actuelles, afin de proposer des pistes de réforme adaptées aux réalités contemporaines. Dès l’ouverture, un premier panel interrogera la capacité de la démocratie à tenir ses promesses dans un monde marqué par la perte de confiance et des transformations profondes.

La conférence sera articulée en neuf sessions plénières aux thématiques variées, ainsi que vingt ateliers en petits groupes, offrant un cadre propice à des échanges approfondis sur les dynamiques atlantiques et les nouveaux défis de la coopération internationale.

La conférence abordera des thèmes encore peu explorés, comme le rôle croissant des corridors maritimes internationaux, envisagés comme des biens communs stratégiques pour le commerce mondial, la réduction des tensions géopolitiques et la protection des écosystèmes marins.

Des échanges concrets pour des actions tangibles

Les Atlantic Dialogues ont pour ambition de favoriser des échanges concrets débouchant sur des actions réelles, réunissant à ce jour une communauté de plus de 2.000 participants partageant une nouvelle vision des enjeux et opportunités atlantiques. Les discussions, soigneusement modérées, encouragent des interactions franches et informelles entre le public et les experts, relève le communiqué.

L’événement s’ouvrira avec la présentation de la 12ᵉ édition du rapport Atlantic Currents du Policy Center for the New South, qui analyse depuis 2014 les grandes tendances du bassin atlantique. Ensuite, d’éminentes personnalités internationales, anciens chefs d’État, ministres, diplomates, chercheurs et experts de think tanks et du secteur privé, interviendront pour enrichir les débats sur les mutations de l’espace atlantique.

Promouvoir le dialogue intergénérationnel

En marge de la conférence, le Policy Center for the New South organise la 12ᵉ édition du programme Atlantic Dialogues Emerging Leaders (ADEL), destiné à 40 jeunes professionnels âgés de 25 à 35 ans issus principalement des pays de l’espace atlantique.

Sélectionnés parmi plus de 1.000 candidats, les participants rejoignent une communauté de plus de 450 membres. À la veille de la conférence, ils bénéficient d’une formation intensive de trois jours axés sur le leadership et le design thinking, encadrée par des experts internationaux. Ils participent, ensuite, aux Atlantic Dialogues et sont mis à l’honneur lors de la cérémonie de clôture, où ils partageront leurs perspectives et leur vision de l’avenir de l’Atlantique élargi.

L’engagement du PCNS en faveur de l’Atlantique

Le Policy Center for the New South s’affirme comme l’une des voix crédibles dans les débats consacrés à l’espace atlantique, note le communiqué.

Parmi ses initiatives emblématiques, l’Atlantic Strategy Group (ASG), créé en 2015 en collaboration avec le German Marshall Fund of the United States et la Fondation luso-américaine de développement, constitue une plateforme de dialogue inter atlantique.

Le PCNS contribue, aussi, et de manière régulière, aux rapports annuels de l’Atlantic Center du Portugal, partenaire stratégique du think tank. Ces travaux s’accompagnent d’une conférence annuelle organisée à Lisbonne, réunissant les principales voix de l’écosystème atlantique autour d’une thématique spécifique, conclut-on.

