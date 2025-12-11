Le Groupe Renault Maroc signe des conventions collectives avec ses partenaires sociaux

Partager Facebook

Le Groupe Renault Maroc a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de son dialogue social en signant, mercredi à Casablanca, des conventions collectives pour l’ensemble de ses entités industrielles et commerciales.

Conclues avec la Confédération Démocratique du Travail (CDT) pour l’usine de la SOMACA et Renault Commerce Maroc, et l’Union Marocaine du Travail (UMT) pour l’usine de Tanger, en présence du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, et du ministre de l’Industrie et du Commerce, Ryad Mezzour, ces conventions établissent un cadre clair et partagé avec les partenaires sociaux en matière de conditions de travail et de droits sociaux pour plus de 10.000 collaborateurs.

Elles marquent des étapes clés pour chaque entité du groupe. L’usine Renault Group de Tanger renouvelle ses engagements pour la troisième fois depuis 2017, l’usine de Casablanca (SOMACA) procède à la troisième signature depuis la reprise du site par le groupe en 2005, tandis que Renault Commerce Maroc signe sa toute première convention collective avec ses partenaires sociaux.

S’exprimant à cette occasion, M. Sekkouri a souligné que ces conventions constituent le miroir d’un Maroc moderne qui sait allier les intérêts vitaux des travailleurs et l’intérêt de l’entreprise et de la compétitivité.

Le ministre a fait part de sa satisfaction des dispositions prévues, dont la priorité accordée au recrutement des enfants des employés actuels et retraités, qualifiant cette mesure de grande marque de reconnaissance.

Il a également salué l’organisation du dialogue social et le dispositif d’accompagnement de la hausse d’activité en cas de lancement de nouvelles gammes ou de fluctuations de la conjoncture internationale.

De son côté, M. Mezzour a insisté sur la nécessité pour le secteur automobile marocain de s’orienter davantage vers la diversification, plutôt que de se concentrer uniquement sur les coûts.

Il a, dans ce sens, invité le Groupe Renault Maroc à accélérer la montée en gamme et en catégorie.

Revenant sur le syndicat qui accompagne l’entreprise, le ministre a mis l’accent sur l’importance de disposer de représentants de qualité technique capables de relever les défis du secteur.

Pour sa part, le directeur général du Groupe Renault Maroc, Mohamed Bachiri, a exprimé sa fierté de franchir cette nouvelle étape déterminante dans la structuration du modèle social du groupe et dans la consolidation d’un dialogue durable avec les partenaires sociaux.

Il a rappelé que le Maroc occupe une place stratégique dans le dispositif industriel mondial de Renault, avec près d’un véhicule sur cinq vendu au niveau international fabriqué dans le Royaume.

M. Bachiri a fait savoir que ces conventions collectives sont le résultat d’un travail de fond mené dans un esprit de responsabilité et de confiance mutuelle, traduisant la volonté commune de disposer d’un cadre clair et partagé en matière de conditions de travail et de droits sociaux.

Il a affirmé que le capital humain est au cœur de la réussite du groupe au Maroc et que ces conventions participent à l’ouverture d’une nouvelle dynamique sociale tournée vers l’écoute, le partage et le progrès collectif.

Quant au secrétaire général de l’UMT, Miloudi Moukharik, il a qualifié ces conventions collectives de modernes et sectorielles, soulignant que l’Union les avait toujours revendiquées depuis la création de l’usine.

Une entreprise comme Renault mérite d’avoir des relations professionnelles qui dépassent le cadre du simple code du travail, qualifié de SMIC social, a-t-il fait valoir.

M. Moukharik a expliqué que les conventions collectives prennent en considération la spécificité du secteur et ouvrent les perspectives en matière de promotion, de dialogue et d’amélioration des conditions de travail, d’hygiène et de sécurité.

Pour sa part, le secrétaire général de la CDT, Khalid Alami Houir, a indiqué que ces conventions collectives représentent une avancée significative dans la structuration des relations professionnelles au sein du groupe Renault Maroc.

Il a mis en avant l’importance de ce cadre conventionnel qui garantit les droits des travailleurs tout en tenant compte des impératifs de compétitivité de l’entreprise.

M. Alami Houir a salué la qualité du dialogue social qui a permis d’aboutir à ces accords, témoignant de la maturité des relations entre la direction et les partenaires sociaux.

Le groupe Renault est implanté au Maroc depuis 1928 et est le leader incontesté du marché automobile national. Plus d’un véhicule sur trois vendus au Maroc sont commercialisés par le groupe à travers ses deux marques, Renault et Dacia.

LR/MAP