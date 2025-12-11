CAN Maroc 2025 | Walid Regragui dévoile la liste des Lions de l’Atlas

Le sélectionneur national Walid Regragui a dévoilé, jeudi, une liste de 28 joueurs, dont 2 réservistes, retenus en prévision de la Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football qui se tiendra du 21 décembre au 18 janvier prochain au Maroc, a annoncé la Fédération royale marocaine de football.
Le Maroc évoluera dans le groupe A de la CAN aux côtés des Comores, du Mali et de la Zambie.
Ci-après la liste des joueurs convoqués :
– Gardiens de but : Mounir El Kajoui (Renaissance Berkane), Yassine Bounou (Al Hilal/Arabie Saoudite), Mehdi Lahrar (Raja Casablanca)
– Défenseurs : Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain/France), Mohamed Chibi (Pyramids/Egypte), Jawad El Yamiq (Al-najma/Arabie Saoudite), Romain Saïss (Al-Sadd/Qatar), Abdelhamid Aït Boudlal (Stade Rennais/France), Nayef Aguered (Marseille/France), Adam Masina (Torino/Italie), Noussair Mazraoui (Manchester United/Angleterre), Anass Salah-Eddine (PSV Eindhoven/Pays-Bas).
– Milieux de terrain : Oussama Targhaline (Feynoord/Pays-Bas), Sofyan Amrabat (Real Betis/Espagne), Ismael Saibari (PSV Eindhoven/Pays-Bas), Neil El Ainaoui (AS Rome/Italie), Bilal El Khannous (Stuttgart/ Allemagne), Azeddine Ounahi (Girona/Espagne)
– Attaquants : Brahim Diaz (Real Madrid/Espagne), Ilias Akhomach (Villareal/Espagne), Chemsddine Talbi (Sunderland/Angleterre), Youssef En-Nesyri (Fenerbache/Turquie), Ayoub El Kaabi (Olympiakos/Grèce), Soufiane Rahimi (Al Ain FC/Emirats arabes unis), Abdessamad Ezzalzouli (Real Betis/Espagne), Eliesse Ben Seghir (Leverkusen/Allemagne).
Réservistes : Youssef Belammari (Raja Casablanca), Hamza Igamane (Lille/France).
LR/MAP