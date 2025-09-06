Qualif. Mondial 2026 | Le Maroc, premier pays africain qualifié après sa victoire éclatante contre le Niger

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Le Maroc s’est qualifié pour le Mondial 2026 aux États-Unis, au Mexique et au Canada après sa large victoire 5-0 contre le Niger vendredi 5 septembre à Rabat, devenant la première sélection africaine à valider son billet pour la compétition.

Le milieu de terrain du PSV Eindhoven Ismael Saibari, auteur d’un doublé (29e et 38e), l’attaquant Ayoub El Kaabi (Olympiakos, 50e), l’avant-centre Hamza Igamane (Lille, 68e) et le milieu Azzedine Ounahi (Gérone, 84e) ont offert aux Lions de l’Atlas, en tête du groupe E, la qualification pour leur troisième Coupe du monde consécutive. Le Maroc affrontera la Zambie lundi 8 septembre lors de la dernière journée des qualifications.

C’était « un beau match », a déclaré le sélectionneur du Maroc, Walid Regragui, à l’issue de la rencontre. Il a ajouté que l’objectif était désormais de boucler la phase de qualification avec un sans-faute et de se concentrer sur la Coupe d’Afrique des nations (CAN), que le Maroc accueillera du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Les Lions de l’Atlas tenteront d’y décrocher un deuxième titre, 50 ans après leur unique sacre continental.

La rencontre de vendredi s’est jouée dans une ambiance de fête, marquée par l’inauguration du Complexe Moulay Abdellah de Rabat, entièrement rénové et désormais doté d’une capacité de 68 700 places. « On s’attendait à cette qualification […] Il fallait juste la concrétiser », a confié Saïd, un juriste marocain de 28 ans venu assister au match, saluant « l’ambiance incroyable » dans le nouveau stade.

Le Maroc a participé à la Coupe du monde à six reprises : en 1970, 1986, 1994, 1998, 2018 et 2022. Il devient en 1986 au Mexique le premier pays africain à sortir de la phase de groupes, et atteint les demi-finales au Qatar en 2022, devenant là encore la première sélection africaine à atteindre ce stade de la compétition.

Cette qualification intervient à cinq ans du Mondial 2030, que le Maroc coorganisera avec l’Espagne et le Portugal.

LR avec AFP