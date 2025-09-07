ONU | M. Hilale conclut avec succès la déclaration politique du Sommet social de Doha

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

L’ambassadeur représentant permanent du Maroc auprès de l’ONU, Omar Hilale, accompagné de son homologue de Belgique, Sophie De Smedt, a remis au président de la 79e session de l’Assemblée générale des Nations Unies le projet final de la Déclaration politique de Doha pour le développement social qui sera adoptée par les chefs d’État et de gouvernement lors du Sommet qui aura lieu du 4 au 6 novembre prochain dans la capitale du Qatar.

Ce projet final est le fruit d’un processus de négociations intenses.

À cette occasion, le président de l’AG de l’ONU, Philemon Yang, a félicité les deux ambassadeurs, en leur qualité de facilitateurs de ce processus, pour cet accomplissement, qu’il a qualifié de rare dans le contexte multilatéral actuel. Il a souligné que le consensus est devenu une “monnaie rare” et que parvenir à réunir les États membres autour d’une thématique à la fois complexe et essentielle comme le développement social constitue un véritable succès diplomatique.

Pour sa part, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a adressé ses “chaleureuses félicitations” à M. Hilale dès qu’il a été informé de l’aboutissement consensuel de la déclaration politique.

Cette déclaration marque une avancée décisive pour le développement social mondial. Il témoigne du leadership visionnaire et fédérateur des deux Royaumes, le Maroc et la Belgique, qui ont su rapprocher les positions divergentes et catalyser un renouvellement de l’engagement de la communauté internationale pour la réalisation du développement social.

Cette responsabilité onusienne confiée à M. Hilale et le rôle central joué par le Royaume du Maroc dans ce processus onusien consacre le modèle marocain de développement social, guidé par la clairvoyance de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui place l’élément humain au cœur des politiques publiques à travers la justice sociale, la préservation de la dignité humaine et la promotion des droits de l’Homme.

Ce modèle, porté par des réformes structurantes telles que l’Initiative nationale pour le développement humain, la généralisation de la protection sociale et l’inclusion des jeunes et des femmes, constitue une véritable “success story” reconnue au niveau national, régional et international.

Ce processus intergouvernemental trace la voie vers le Sommet social de 2025, qui se tiendra trente ans après le premier Sommet mondial historique de Copenhague.

La Déclaration politique définit les orientations pour la prochaine décennie du développement social, en s’articulant autour des trois piliers fondamentaux: l’éradication de la pauvreté, la création d’emplois décents et l’intégration sociale.

Elle intègre également des dimensions transversales du développement durable comme l’autonomisation des femmes, l’accès universel à un logement décent ainsi qu’à l’eau et à l’assainissement, l’extension de la protection sociale, la garantie d’une éducation inclusive et de qualité pour tous, et le renforcement d’un engagement mondial renouvelé en faveur de la justice sociale.

LR/MAP