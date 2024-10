SAR la Princesse Lalla Hasnaa préside le CA de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat

Partager Facebook

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, Présidente de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat, a présidé, lundi, le Conseil d’Administration de la Fondation, en présence des membres du Conseil.

Dans son allocution, Son Altesse Royale a mis en lumière les réalisations phares de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat pour la période 2022-2023.

Son Altesse Royale a ainsi souligné le travail continu de la Fondation avec ses partenaires nationaux des secteurs de la culture et de l’éducation nationale dans les écoles primaires et collèges pour éduquer et sensibiliser à la richesse du patrimoine culturel et à la nécessité de le préserver, en concevant des outils pédagogiques qui facilitent l’accès aux notions du patrimoine culturel, selon un communiqué de la Fondation.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a présenté, en outre, les approches éducatives innovantes de la Fondation qui sont adaptées aux différents contextes géographique et historique, comme fut le cas pour l’implémentation du programme “Je découvre mon patrimoine” dans la ville de Taroudant.

Son Altesse Royale a rappelé l’engagement de la Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat dans la promotion de la coopération internationale, notant le partenariat avec l’Unesco, qui reconnaît le travail de la Fondation pour promouvoir et faciliter l’accès à la culture, l’art et l’éducation au sein des institutions éducatives.

SAR la Princesse Lalla Hasnaa a aussi souligné l’implication de la Fondation à encourager la recherche dans les sciences du patrimoine culturel, à renforcer les réseaux d’experts et à sensibiliser le public à l’importance de notre patrimoine.

Par ses initiatives de médiation culturelle, la Fondation encourage la création d’une dynamique de préservation et de transmission du patrimoine impliquant les professionnels, les institutions, la société civile et le grand public.

Les années 2022-2023 ont été riches en activités pour la Fondation, conformément à ses missions dans l’éducation, la sensibilisation et la fédération synergique.

S’agissant de l’éducation, la Fondation a poursuivi la mise en œuvre de ses deux programmes éducatifs, “Je dessine mon Patrimoine” et “Je découvre mon Patrimoine”, en renforçant la présence du patrimoine dans les processus éducatifs.

Dans la deuxième édition du programme “Je dessine mon Patrimoine”, les participants ont travaillé sur le thème “Patrimoine et climat”, tandis que le “Patrimoine immatériel chez soi” a été le sujet de leurs productions artistiques et littéraires dans la troisième édition du programme. Les élèves des écoles primaires participant au programme ont bénéficié de visites guidées par les professionnels du patrimoine et gestionnaires des sites du patrimoine mondial à Rabat.

Quant au programme “Je découvre mon Patrimoine”, son kit pédagogique a été mis à jour proposant de nouvelles activités, du contenu graphique richement illustré et des visites de sites et monuments dans le cadre d’une nouvelle approche pédagogique basée sur l’éducation culturelle et artistique.

En ce qui concerne le volet Sensibilisation, la Fondation a, dans le cadre de son programme “Digitalisation du patrimoine”, numérisé la Qasba des Oudaïa et a lancé une visite virtuelle exclusive de cette dernière.

La Fondation a également organisé l’exposition “Tapis de rabat … Tout un art” et une exposition urbaine itinérante “Rabat : Un patrimoine de l’humanité”. Ces activités s’ajoutent aux podcasts qui visent la documentation de la mémoire collective, notamment le podcast “Dis-moi Rabat”.

S’agissant du volet Fédération, la Fondation a organisé cinq ateliers, rassemblant une trentaine d’experts nationaux et internationaux qui ont traité différents sujets liés au patrimoine culturel, y compris “Patrimoine face aux changements climatiques”, qui a eu lieu lors de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique (COP28) à Dubaï.

Son Altesse Royale a remercié chaleureusement tous les partenaires pour leur soutien indéfectible et leur engagement continu envers les initiatives portées par la Fondation.

Le Conseil d’Administration a arrêté les comptes, après l’opinion du commissaire aux comptes qui certifie que les états de synthèse sont réguliers et sincères et donnent, dans tous leurs aspects significatifs, une image fidèle du résultat des opérations des exercices 2022 et 2023.

La Fondation pour la Sauvegarde du Patrimoine Culturel de Rabat a été créée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu L’assiste, afin de préserver l’héritage matériel, immatériel et paysager de Rabat. En effet, “Rabat, Capitale moderne et Ville historique : un patrimoine en partage”, avec ses huit sites historiques majeurs, est inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco.

Son Altesse Royale la Princesse Lalla Hasnaa, qui préside la Fondation, a initié et défini une politique ambitieuse en faveur de la sensibilisation des habitants de Rabat et de ses visiteurs. Le patrimoine d’une ville n’étant préservé durablement que lorsque sa population en a compris la valeur et s’y est attaché.

La Fondation développe des programmes autour de trois axes fondateurs – éduquer, sensibiliser et fédérer. Puissant levier d’inclusion et de cohésion, le patrimoine de Rabat est un véritable moteur de développement social, économique et culturel. La Fondation mène ainsi des actions régulières de découverte du patrimoine auprès du grand public, notamment les plus jeunes, afin de créer ce lien affectif, garant du respect et de la préservation de leur patrimoine.

Les programmes de la Fondation sont destinés à plusieurs cibles (grand public, professionnels, institutionnels, acteurs privés et les jeunes). Dans le cadre de ses programmes éducatifs, la Fondation met en place des kits pédagogiques, des plateformes de médiation du patrimoine culturel à travers le programme “digitalisation du patrimoine”, et organise des ateliers scientifiques. Des experts de tous les continents y sont conviés pour partager, échanger et faire avancer la cause précieuse de la préservation du patrimoine culturel au Maroc.

Le travail mené dans une approche partenariale associe les expertises et les ressources, et fédère tant des acteurs institutionnels que publics et privés dans le but d’affirmer la nécessité de la protection du patrimoine dans le Royaume.

