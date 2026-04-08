GITEX Africa | MFC et Bank of Africa unissent leurs efforts au service de l’innovation financière

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Le Morocco Fintech Center (MFC) et Bank of Africa (BoA) ont signé, mardi à Marrakech, une convention-cadre de partenariat visant à accélérer le développement de l’écosystème fintech au Maroc et à renforcer les dynamiques d’innovation collaborative entre institutions financières et startups.

Paraphé par le directeur général du MFC Mustapha Lahlali et le directeur général exécutif de BoA Khalid Nasr, en marge de la 4e édition du GITEX Africa Morocco, ce partenariat vise principalement à soutenir le développement de l’écosystème fintech marocain, en favorisant les synergies entre régulateurs, fintech et institutions financières.

Il a également pour objectif d’encourager l’innovation financière, notamment à travers des initiatives collaboratives, des expérimentations et des échanges d’expertise et de faciliter la mise en relation entre fintechs et BoA, afin d’accélérer leur développement et leur intégration dans des cas d’usage concrets.

Dans ce cadre, MFC joue un rôle de guide, fédérateur et accélérateur, en connectant BoA aux fintechs en accompagnant les initiatives collaboratives et en coordonnant les actions du partenariat.

De son côté, BoA aura un rôle d’ancrage, d’accompagnement et de concrétisation en mobilisant ses ressources et ses capacités pour soutenir le développement et l’expérimentation de solutions innovantes, notamment à travers des dispositifs opérationnels dédiés aux fintechs, des interactions régulières avec celles-ci et des actions de renforcement des compétences.

Les deux institutions s’engagent également à mettre en place une gouvernance conjointe, assurant le suivi des actions, l’alignement stratégique et la mise en œuvre opérationnelle des initiatives.

Intervenant durant la cérémonie de signature, M. Lahlali a indiqué que le partenariat avec BoA illustre la mission du MFC de fédérer acteurs privés et publics autour du développement d’un écosystème Fintech structuré, innovant et à fort impact.

Ce partenariat permettra également d’accélérer la mise en relation entre les fintechs et les institutions financières et de favoriser l’émergence de solutions concrètes au service de l’économie, a-t-il ajouté.

Pour sa part, M. Nasr a indiqué que le partenariat avec le MFC traduit la conviction de BoA du fort potentiel de l’écosystème fintech, soulignant que “l’avenir de Bank of Africa se construit avec l’écosystème fintech”.

En restant ouvert et engagé dans ce dernier, cette collaboration renforcera la capacité de BoA à innover, à accompagner les fintechs ainsi qu’à contribuer activement à la modernisation des services financiers au Maroc, a-t-il ajouté.

Placée sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, la 4e édition du GITEX Africa Morocco (7-9 avril) réunit quelque 50.000 participants et plus de 1.450 exposants issus de 130 pays, pour débattre des enjeux de l’économie numérique africaine à l’ère de l’intelligence artificielle.

LR/MAP