Ouahbi appelle à renforcer le rôle du Conseil des ministres arabes de la Justice pour promouvoir l’action commune

Le ministre de la Justice, Abdellatif Ouahbi, a appelé, mercredi à Rabat, à la consolidation du rôle du Conseil des ministres arabes de la Justice pour promouvoir l’action commune, relever les défis qui s’imposent et saisir les opportunités offertes dans le domaine de la justice.

Dans une allocution prononcée à l’ouverture de la 74e réunion du Bureau exécutif du Conseil des ministres arabes de la Justice, M. Ouahbi a mis en avant le rôle de premier plan que joue le Conseil dans le développement de l’action arabe commune en matière de justice, à travers les initiatives lancées et les mécanismes juridiques et institutionnels instaurés dans divers domaines, soulignant la nécessité de renforcer le caractère contraignant de ses décisions à même de garantir l’efficacité et l’efficience de cette institution.

À cet égard, il a insisté sur la mise en place d’un mécanisme institutionnel permanent chargé du suivi de la mise en œuvre des décisions du Conseil, à travers la tenue régulière de réunions d’évaluation.

De même, le ministre a mis l’accent sur la nécessité de tirer profit des expériences réussies d’autres regroupements régionaux, notamment en Europe et en Asie, en vue de renforcer l’efficacité du système arabe de la justice et de poser les jalons d’un rapprochement législatif et institutionnel au service des intérêts des peuples arabes.

Dans ce cadre, M. Ouahbi a préconisé la création, au sein du Conseil, d’un groupe de réflexion chargé d’élaborer une vision globale pour le développement des mécanismes de travail du Conseil et de formuler des propositions pratiques et réalisables à court et moyen termes.

Cette 74e réunion, a-t-il dit, intervient dans un contexte marqué par de grands défis auxquels le monde arabe est confronté, appelant à un engagement collectif en faveur de la sécurité et de la stabilité des pays arabes.

Pour sa part, le secrétaire général adjoint de la Ligue arabe et chef du département des affaires juridiques, Mohamed El-Amine Ould Akik, a fait savoir que l’ordre du jour de cette réunion comprend des thématiques mettant en avant l’activité du Conseil et son rôle majeur au sein du système d’action arabe commune, en particulier en matière de justice, outre le développement et l’activation de ses mécanismes.

Dans ce sens, M. Ould Akik a précisé qu’il s’agit de plusieurs projets, notamment celui relatif à la Convention arabe de lutte contre le terrorisme et son mécanisme de mise en œuvre, le projet de loi type arabe de lutte contre les drogues et les substances psychotropes, le projet de loi référentiel arabe sur la prévention du discours de haine et celui sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées dans les pays arabes.

Les travaux de cette rencontre ont été sanctionnés par l’élection du ministre saoudien de la Justice, Walid Al-Samaani, nouveau président du Bureau exécutif pour un mandat de deux ans, ainsi que par le suivi de la mise en œuvre des décisions de la 40e session du Conseil des ministres arabes de la Justice, dans le cadre du renforcement de la coordination et de l’action arabe commune dans les domaines juridique et judiciaire.

Par ailleurs, la réunion a évoqué des décisions portant sur la lutte contre le terrorisme et ses sources de financement, le blanchiment d’argent et la cybercriminalité, tout soulignant l’importance de renforcer la coopération entre les pays arabes et la communauté internationale dans ce domaine.

LR/MAP