La République arabe syrienne officialise la reprise des activités de son ambassade à Rabat

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Le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a procédé, jeudi à Rabat, à la réouverture de l’ambassade de la République arabe syrienne, en hissant le drapeau syrien au-dessus du siège de la mission diplomatique, lors d’une cérémonie officielle qui s’est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, M. Nasser Bourita.

À cette occasion, le ministre syrien des Affaires étrangères et des Expatriés a souligné la grande portée symbolique de la réouverture de l’ambassade syrienne à Rabat, estimant qu’elle reflète la volonté de la nouvelle Syrie d’ouvrir une page prometteuse dans ses relations avec le Royaume du Maroc et de renforcer une coopération bilatérale fondée sur la confiance, la solidarité et le respect mutuel.

Le responsable syrien a réaffirmé l’ambition de son pays de renforcer les liens avec le Maroc dans plusieurs domaines, dans le cadre d’un partenariat fondé sur le dialogue et la coordination et visant à assurer le développement au profit des deux peuples frères.

M. Al-Shaibani a également salué les positions honorables et constantes du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, à l’égard du peuple syrien, ainsi que son soutien indéfectible à ce peuple dans son aspiration légitime à la liberté, à la dignité et à la prospérité.

Pour sa part, M. Bourita a exprimé sa satisfaction quant à la réouverture de l’ambassade de la République arabe syrienne à Rabat, qualifiant cette initiative de mesure hautement significative dans le processus de relance des relations entre les deux pays frères, qui fait suite à la réouverture par le Maroc, sur Hautes Instructions Royales, de son ambassade à Damas en juin 2025.

Il a souligné que cet événement reflète la volonté commune du Maroc et de la Syrie de consolider des relations solides et durables, qui trouvent leur ancrage dans des liens fraternels historiques.

M. Bourita a aussi rappelé les positions constantes, claires et fermes du Royaume du Maroc, sous la conduite de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, en faveur du peuple syrien frère, réaffirmant l’attachement du Royaume à l’unité, à la souveraineté et à la stabilité de la Syrie.

Il a, en outre, exprimé la volonté du Maroc d’accompagner la Syrie au cours de cette phase de transition délicate, par un soutien fondé sur la solidarité, le dialogue et la coopération, afin de contribuer à la réalisation des aspirations du peuple syrien à la sécurité, à la stabilité et au développement.

LR/MAP