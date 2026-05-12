Pays-Bas | Hommage solennel aux soldats marocains tombés lors de la bataille de Kapelle

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Un hommage solennel a été rendu mardi aux soldats marocains tombés lors des combats de 1940 contre les troupes nazies, à l’occasion de la commémoration de la bataille de Kapelle, dans le sud-ouest des Pays-Bas.

Lors de la cérémonie commémorative de cette bataille, organisée au cimetière militaire français de Kapelle, l’ambassadeur du Maroc aux Pays-Bas, Mohamed Basri, a salué la mémoire des soldats marocains, français et néerlandais qui se sont sacrifiés pour combattre les troupes nazies et contribuer à la victoire des Alliés.

Le diplomate a souligné que cette commémoration, célébrée pour la première fois en 1985, suscite la fierté profonde des Marocains des Pays-Bas, en réaffirmant que les combattants marocains ne sont pas tombés dans l’oubli et que les peuples marocain, néerlandais et français sont indéfectiblement liés par une amitié qui transcende les frontières.

Evoquant l’engagement du Maroc durant la Seconde Guerre mondiale, M. Basri a rappelé que la participation héroïque des Marocains à la Grande Guerre a constitué le socle d’une fraternité d’armes exemplaire, dont l’écho “résonne encore dans notre mémoire collective”.

Quelque 85.000 combattants marocains se sont engagés aux côtés de l’armée française pour combattre les forces de l’Axe, à la suite de l’appel lancé en 1939 par le Sultan Mohammed Ben Youssef, au lendemain de la déclaration de la Seconde Guerre mondiale, a-t-il rappelé.

Plusieurs milliers d’entre eux y ont laissé leurs vies, a relevé l’ambassadeur, ajoutant que leur bravoure continue aujourd’hui d’être relatée par les récits les plus fidèles. “Je m’incline avec profond respect et fervent recueillement devant leurs âmes bénies”, a-t-il déclaré.

M. Basri a également rappelé que le 19 juin 1945, à Paris, le Sultan du Maroc avait été fait Compagnon de la Libération par le Général Charles de Gaulle, “en reconnaissance des sacrifices consentis par son peuple pour soutenir l’effort de guerre des Alliés”.

“La veille, sur les Champs-Elysées, les goumiers marocains avaient été acclamés par la foule lors du défilé célébrant l’appel du Général De Gaulle à Londres et la Victoire”, a-t-il poursuivi, soutenant que l’Histoire rappelle que le Maroc a toujours choisi la voie du dialogue et du respect mutuel, refusant les logiques de confrontation.

Dans un monde traversé par de nouvelles tensions et face à la propagation des discours de division et de haine, cette cérémonie constitue l’occasion de “réitérer notre engagement collectif à poser les jalons d’une coexistence intelligente et d’un vivre ensemble serein”, a ajouté M. Basri.

L’ambassadeur a enfin mis en avant l’expérience marocaine du vivre-ensemble, qui montre qu’il est possible de conjuguer identité et respect mutuel et qu’une société plurielle, fidèle à ses racines, peut dialoguer pacifiquement avec le monde dans un équilibre fécond entre tradition et modernité.

“C’est dans cet esprit que s’inscrit cette commémoration 86 ans après la bataille de Kapelle : celui du souvenir, de la reconnaissance et de l’espoir”, a-t-il conclu.

La cérémonie commémorative a débuté par une marche silencieuse reliant la mairie de Kapelle au cimetière militaire français, situé dans cette ville du sud-ouest des Pays-Bas. Après les allocutions des officiels, une minute de silence a été observée en hommage aux soldats tombés lors des combats, suivie de l’exécution des hymnes nationaux néerlandais, marocain et français. Par la suite, il a été procédé au dépôt de gerbes et de fleurs sur les tombes des soldats tombés au champ d’honneur, avant un défilé final devant le monument commémoratif dédié aux victimes de la bataille de Kapelle.

LR/MAP