Rabat | Tenue de la 14ème session du conseil d’administration de l’APDN

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Le conseil d’administration de l’Agence pour la Promotion et le Développement Économique et Social des Préfectures et Provinces du Nord du Royaume (APDN) a tenu, mardi à Rabat, sa 14ème session, sous la présidence de la ministre de l’Économie et des Finances, Nadia Fettah.

S’exprimant à l’ouverture de cette session, Mme Fettah a souligné l’engagement derrière Sa Majesté le Roi Mohammed VI pour la mise en œuvre de la Vision Royale de développement, appelant à l’adoption d’une nouvelle génération de projets et de réformes répondant aux attentes des populations et renforçant l’attractivité socio-économique et l’équilibre territorial.

La ministre a également salué le rôle positif de l’Agence dans la dynamique de développement et dans l’accélération des projets au niveau des régions et provinces du Nord.

Pour sa part, le directeur général de l’APDN, Mounir El Bouyoussfi, a présenté un exposé détaillé mettant en évidence la poursuite de la mise en œuvre de la feuille de route stratégique approuvée lors de la treizième session du conseil d’administration.

En 2025, le nombre de projets par rapport à 2024 s’est élevé à 4.031, soit une augmentation de 89 projets, incluant les programmes de développement territorial, les programmes transversaux et les grands programmes structurants, a fait savoir M. El Bouyoussfi.

Concernant le coût global des projets réalisés, il est passé de 51,895 milliards de dirhams (MMDH) à 52,408 MMDH, soit une hausse d’environ 513 millions de dirhams (MDH), alors que le taux global de réalisation a atteint près de 87%, enregistrant une progression de 2% par rapport à 2024, a-t-il affirmé.

Parallèlement, l’Agence a validé, au cours de cette période, 188 marchés pour un coût global dépassant 797 MDH.

Le directeur général a également présenté les états financiers de l’Agence pour 2025, le plan d’action 2026 ainsi que les perspectives de développement couvrant la période 2027-2029.

Selon lui, l’Agence ambitionne, à travers ce plan, de poursuivre son rôle dans la promotion et la stimulation du développement économique et social dans les préfectures et provinces du Nord du Royaume.

Ainsi, il a indiqué qu’une enveloppe budgétaire de 5,2 MMDH a été allouée à ce programme, structuré autour de cinq axes principaux, à savoir la poursuite de la mise en œuvre des grands programmes structurants, la mise à niveau territoriale prioritaire et l’amélioration des services sociaux offerts aux citoyens.

Il s’agit aussi du renforcement de l’offre territoriale d’investissement et promotion de l’intégration économique et du programme de développement rural au profit des collectivités ethniques (soulaliyates) et des zones avoisinantes.

De son côté, le président du conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, Omar Moro, s’est félicité de la consistance et de la portée des réalisations accomplies, mettant en relief l’apport de l’Agence en tant que partenaire stratégique du conseil régional.

En outre, M. Moro a mis en avant l’impact des projets industriels et de l’aménagement des zones d’activités économiques en tant que véritables leviers pour insuffler une nouvelle dynamique de création de richesse dans les différentes villes de la région.

À l’issue de la réunion, les membres du conseil d’administration ont exprimé leur disposition à coopérer et à conjuguer leurs efforts afin d’assurer la réussite de ce programme et d’atteindre les objectifs de développement économique et social escomptés.

LR/MAP