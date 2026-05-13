M. Amara reçu en audience par le président de la République de Guinée équatoriale

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Le président du Conseil économique, social et environnemental (CESE), président en exercice de l’Union des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires d’Afrique (UCESA), M. Abdelkader Amara, a été reçu en audience, mardi à Malabo, par le président de la République de Guinée équatoriale, M. Teodoro Obiang Nguema Mbasogo.

Cette audience, qui s’est déroulée en présence du président du Conseil national pour le développement économique et social de la Guinée équatoriale, Marcelino Owono Edu, de l’ambassadeur du Royaume du Maroc à Malabo, Ghoulam Maichane, ainsi que de hauts responsables des deux Conseils, a eu lieu en marge de la cinquième Table ronde entre l’UCESA et le Conseil économique et social de Chine.

A cette occasion, le président équato-guinéen a hautement salué l’approche de co-développement prônée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI en faveur du continent africain.

M. Obiang Nguema Mbasogo s’est, par ailleurs, félicité de la coopération dynamique établie entre le Conseil national pour le développement économique et social de la Guinée équatoriale et le Conseil économique, social et environnemental du Maroc.

De son côté, M. Amara a salué l’excellence des relations unissant le Royaume du Maroc et la République de Guinée équatoriale, sous l’impulsion de SM le Roi Mohammed VI, que Dieu L’assiste, et du Président Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, mettant en avant la dynamique de coopération bilatérale dans plusieurs domaines d’intérêt commun.

Il a également souligné le rôle pionnier du Royaume du Maroc en faveur de l’intégration économique régionale, à travers des initiatives fondées sur la solidarité, le co‑développement et une expertise sectorielle reconnue, soutenue par un secteur privé dynamique.

Le président du CESE a, en outre, insisté sur la nécessité de soutenir la diversification des économies africaines en s’appuyant sur une coopération intra-africaine renforcée, capable d’accompagner les efforts de transformation structurelle du continent.

LR/MAP