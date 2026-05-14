Le Ministre Syrien des AE affirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

Par Le Reporter.ma 14/05/2026 Actualités, Monde Laisser un commentaire

Le Ministre Syrien des AE affirme le soutien de son pays à l’intégrité territoriale du Maroc

La République arabe syrienne, par la voix de son ministre des Affaires étrangères et des Expatriés, M. Asaad Hassan Al-Shaibani, a affirmé son plein respect de l’intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté sur l’ensemble de son territoire.

Cette position a été exprimée dans un communiqué conjoint adopté à l’occasion de la visite de travail officielle effectuée, jeudi au Maroc, par M. Asaad Hassan Al-Shaibani.

Dans ce communiqué, M. Al-Shaibani, a également indiqué que la République arabe syrienne salue et soutient la résolution du Conseil de sécurité n° 2797, qui constitue un tournant dans le processus de recherche d’une solution politique durable à ce différend régional.

M. Al-Shaibani effectue sa première visite officielle au Royaume à la tête d’une importante délégation, avec pour objectif de donner une nouvelle impulsion forte aux relations entre les deux pays frères.

LR/MAP

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